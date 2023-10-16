Польша – Молдова – 1:1. Андердог может выйти на Евро. Видеообзор матча
Смотрим, как Польша снова опозорилась в квалификации Евро-2024 в матче против Молдовы
Сборная Польши явно собиралась взять реванш за выездное поражение от Молдовы. Однако без Роберта Левандовски Кадра едва не проиграла традиционному европейскому аутсайдеру и на своем поле. Ведь счет открыл молдаванин Николаеску. Этот гол отыграл Свидерски. Однако дожать молдаван поляки так и не смогли.
У сборной Польши 10 очков и остался только один матч. Подняться с третьего места по итогам отбора будет трудно. У сборной Молдовы девять очков и два матча впереди. Даже у нее больше шансов, чем у поляков, хотя сейчас молдаване занимают четвертое место. В первой двойке находятся Албания (13 очков, 6 матчей) и Чехия (11 очков, 6 матчей).
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Польша – Молдова – 1:1
Голы: Свидерски, 53 – Николаеску, 26.
Видеообзор матча
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