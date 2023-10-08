Профессор низложен. Почему Сампаоли ненавидят и критикуют многие футболисты

28 сентября один из грандов бразильского футбола «Фламенго» объявил об увольнении с поста главного тренера 63-летнего Хорхе Сампаоли. На должности аргентинец продержался менее полугода, хотя только в апреле подписал контракт со «стервятниками» до конца 2024-го.

Формально причиной увольнения послужили неудовлетворительные спортивные результаты «Фламенго», который в настоящий момент пребывает в топ-5 турнирной таблицы бразильской Серии А, однако достаточно прилично проигрывает лидеру «Ботафого». Впрочем, по неофициальной информации Сампаоли «попросили с должности» не только из-за отнюдь не самых выдающихся результатов на футбольном поле, но еще и по той причине, что аргентинскому наставнику так и не удалось наладить внутри команды хороший микроклимат, который способствовал бы дружеской атмосфере и стремлению игроков биться друг за друга до конца, в том числе в самой непростой ситуации.

Менее чем за полгода пребывания во главе команды «Фламенго» Хорхе Сампаоли, как утверждают бразильские инсайдеры, умудрился нажить огромное количество врагов, некоторые из них пользовались весьма большим авторитетом не только среди коллег-футболистов, но и в кругу топ-менеджмента.

Самый громкий и публичный инцидент, случившийся вокруг тренерского штаба Сампаоли во «Фламенго» был зафиксирован 30 июля, когда в поединке 17-го тура бразильской Серии А против «Атлетико Минейро» на выезде, который завершился победой «стервятников» со счетом 2:1, ассистент аргентинского коуча Пабло Фернандес ударил звездного центрфорварда команды Педро. Интересно, что уже через несколько дней после инцидента бразильские СМИ сообщили о том, что «Шахтер» сделал предложение «Фламенго» по Педро на 25 миллионов евро, хотя достоверность подобной информации, учитывая современные реалии в украинском футболе, вызывает здоровую долю сомнений.

Рукоприкладство по отношению к Педро ассистент Сампаоли совершил уже после финального свистка, причем форвард заявил об инциденте в полицию штата Минас-Жерайс. По свидетельствованиям футболиста, Пабло Фернандес сперва трижды ударил Педро, прежде чем нанес нападающему сокрушительный удар, из-за которого 26-летний игрок побывал в нокауте.

Как бы не хотелось руководству «Фламенго» утаить неприглядную для клуба ситуацию, произошедшую между тренером и футболистом, но Педро через социальные сети проинформировал болельщиков обо всем происходившем, причем сделал это, как говорится, со всеми подробностями.

«Физическая трусость возникла после психологической трусости, которую я пережил в последние недели. Да простит Бог человека, который в 2023 году верит, что физическое насилие решит любую проблему», – написал в твиттере Педро.

Впоследствии Пабло Фернандесу пришлось экстренно извиняться за свой проступок, который аргентинский тренер по физподготовке совершил по той причине, что в какой-то момент «обезумел и хотел как можно быстрее разрешить ситуацию с Педро». Якобы нападающий, которого Сампаоли хотел выпустить на замену в том поединке, получив соответствующее указание от тренерского штаба, разминался недостаточно качественно, всячески демонстрируя свое нежелание выходить на поле в самой концовке матча, когда «Фламенго» пытался отстоять победный для себя результат.

Скандальная ситуация вокруг Пабло Фернандеса и Педро привела к тому, что тучи над головой Сампаоли начали сгущаться, однако увольнения в июле главному тренеру удалось избежать. Фактически ассистент Хорхе взял всю вину за случившееся на себя, и уже 31 июля «стервятники» официально отрапортовали об увольнении Пабло Фернандеса, который ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности, будучи одним из ассистентов Сампаоли в «Марселе», когда ударил одного из фанатов «Ниццы», предварительно вступив с ним в словесную перепалку.

DEMITIDO! O Flamengo comunicou ao preparador físico Pablo Fernández a sua demissão do clube.#FutebolNaESPN pic.twitter.com/sCzmevpaPi — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) July 30, 2023

Сампаоли пытался защитить Фернандеса, когда выступил за «урегулирование кризиса на основе диалога», чем еще больше настроил против себя существенную часть игроков первой команды «Фламенго». В дальнейшем в прессу практически не выходило недовольство изнутри «стервятников», но досрочный разрыв трудовых отношений с аргентинским специалистом, очевидно, во многом связан именно с его «токсичностью».

Сампаоли, который имеет прозвище «Профессор», ранее уже неоднократно критиковали другие футболисты, работавшие с аргентинцем в одном клубе. В частности, вингер «Севильи» Сусо, сыгравший под руководством Сампаоли в 24 поединках за «нервионцев», назвал Сампаоли «худшим тренером из числа тех, с которыми когда-либо работал».

«В декабре [2022 года] я разговаривал с Мончи [бывшим спортивным директором «Севильи»], и он сказал мне: «Сусо, что нам с тобой делать?». Я только-только оправился от травмы лодыжки. Легче всего было попросить уйти, восстановить ритм с другой командой и начать получать полноценную игровую практику. Но я сказал ему, что продержусь дольше, чем Сампаоли, и что в конечном итоге я буду играть», –рассказывал Сусо.

Сампаоли действительно провел в «Севилье» чуть больше пяти месяцев: его назначили в октябре 2022-го, а отправили в отставку уже в марте нынешнего года.

Еще ранее критику в адрес Сампаоли позволял себе нынешний футболист «Бенфики» Анхель Ди Мария, который пересекался с уволенным недавно из «Фламенго» коучем в сборной Аргентины, в том числе выступал за национальную команду под руководством этого наставника в рамках финальной части ЧМ-2018, где южноамериканцы уже в 1/8 финала проиграли Франции (3:4). Ди Мария назвал Сампаоли «странным парнем», который «принимает необычные решения», и при этом «никогда не дает никаких объяснений футболистам».

Последний фактор является очень существенным с точки зрения характеристики Сампаоли. По имеющейся в прессе информации, «Профессор» действительно не стремится выстраивать со своими подопечными какие-то особые доверительные отношения за пределами футбольного поля. Все его контакты с игроками сводятся лишь к тактическим и техническим подсказкам, и являются элементами профессионального выполнения своих обязанностей. Сампаоли всегда и везде стремится выстраивать максимальную дистанцию между собой и футболистами, давая последним понять, что ему платят за то, что он дает указания, а игроки получают зарплату исключительно за то, что выполняют его замыслы и требования.

Именно поэтому Сампаоли не слишком-то и переживает по поводу отсутствия у него полноценного диалога с командой. Аргентинский тренер не видит необходимости в том, чтобы разъяснять подопечным свои решения, и часто это крайне негативно влияет на психологическое состояние коллектива, приводя к различного рода конфликтам и недовольству.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Не повышает авторитет Сампаоли среди подопечных в различных командах и тот факт, что титулы в тренерской карьере «Профессора» являются большой редкостью. С начала 1997 года, когда Хорхе только-только начал путь наставника в «Аргентино» из Росарио, и до сегодняшнего дня наставник выиграл только четыре трофея на клубном уровне, причем все – с «Универсидад де Чили» (три триумфа в чемпионате Чили и одна победа в Южноамериканском кубке). Еще одну громкую победу Сампаоли добыл со сборной Чили, когда в 2015 году сенсационно выиграл с этой командой Кубок Америки, одолев в финальном поединке Аргентину в серии пенальти (4:1).

В Европе Сампаоли, который поработал с «Севильей» и «Марселем», выиграть так ничего и не удалось, равно как и в Бразилии, где до «Фламенго» Хорхе пытался добыть какой-то существенный трофей с «Сантосом» и «Атлетико Минейро».

Сейчас, когда «Профессор» в очередной раз был низложен, для него, есть ощущение, наступает прекрасный момент задуматься, почему его тренерская карьера развивается вовсе не столь успешно, как могла бы. Хотя в 63 года, как правило, человеку уже поздно меняться, а потому есть большая вероятность того, что вскоре мы увидим, как Сампаоли вновь и вновь получает свою «черную метку» за неспособность организовывать коллектив вокруг себя и становится полноценной частью этого коллектива. C'est la vie, как говорят французы…