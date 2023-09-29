ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго уволил Сампаоли. Его может заменить Тите

Бразильский «Фламенго» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера известного аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли. Его контракт был рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Сампаоли возглавил «Фламенго» лишь в апреле текущего года. 11 августа команда вылетела из Копа Либертадорес на стадии 1/8 финала, не сумев защитить прошлогодний титул. 24 сентября «Фламенго» в 2-матчевом противостоянии проиграл «Сан-Паулу» в финале Кубка Бразилии. В национальном первенстве команда идет лишь седьмой.

Главным претендентом на замену Сампаоли считается экс-тренер сборной Бразилии Тите. Также рассматривается кандидатура легендарного экс-голкипера Рожерио Сени, который уже работал с командой в 2020–2021 годах.