ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли возглавил Фламенго

Бразильский «Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Контракт с 63-летним аргентинцем рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, менее месяца назад Сампаоли был уволен с поста главного тренера «Севильи». На тот момент команда шла всего в двух очках от зоны вылета в Ла Лиге.

Завтра, 16 апреля «Фламенго» в первом туре чемпионата Бразилии сыграет с «Коритибой».