Бразилия15 апреля 2023, 12:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли возглавил Фламенго
Тренер оставался без работы менее месяца
15 апреля 2023, 12:05 |
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Бразильский «Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Контракт с 63-летним аргентинцем рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Напомним, менее месяца назад Сампаоли был уволен с поста главного тренера «Севильи». На тот момент команда шла всего в двух очках от зоны вылета в Ла Лиге.
Завтра, 16 апреля «Фламенго» в первом туре чемпионата Бразилии сыграет с «Коритибой».
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