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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли возглавил Фламенго
Бразилия
15 апреля 2023, 12:05 |
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли возглавил Фламенго

Тренер оставался без работы менее месяца

15 апреля 2023, 12:05 |
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хорхе Сампаоли возглавил Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Сампаоли

Бразильский «Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Контракт с 63-летним аргентинцем рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, менее месяца назад Сампаоли был уволен с поста главного тренера «Севильи». На тот момент команда шла всего в двух очках от зоны вылета в Ла Лиге.

Завтра, 16 апреля «Фламенго» в первом туре чемпионата Бразилии сыграет с «Коритибой».

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Хорхе Сампаоли Фламенго
Источник ФК Фламенго
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