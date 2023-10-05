7 октября на «Терф Мур» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Бернли» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Бернли

Команда прошлый сезон провела в Чемпионшипе. Но та ставка, что была сделана в 2022-м году, в плане назначения на пост менеджера Компани, сыграла великолепно. В итоге кларетовые досрочно оформили 1-е место в турнирной таблице, и, главное, возвращение в Премьер-Лигу. Но на более высоком уровне Венсан и его подопечные не особенно впечатляют. Да, в Кубке Лиги они смогли последовательно выбить Ноттингем Форест и Солфорд. Но при этом на главной арене, в АПЛ, только с лесниками закончили вничью, проигрывая всем остальным на стартовом отрезке, правда, при достаточно сложном графике. Уступили и Ньюкаслу, 0:2, но, главное, в мид-уик оформили выездную победу 2:1 на поле прямого конкурента, Лутона.

Челси

Клуб разочаровывает сейчас, пожалуй, не менее, а то и в разы больше, чем новобранец Премьер-Лиги. Тем более что аристократы не сейчас угодили в яму - они не могут ее покинуть, при том, что летом и новый менеджер появился, когда в Лондон вернулся прославившийся тут с Тоттенхэмом Почеттино, и на новичков выбросили сотни миллионов. А Кайседо обновил рекорд покупок синих, отобрав этот статус у Энцо Фернандеса, пришедшего только в январе. Толком ничего не получается, в том числе и у Мудрика, получившего даже место в стартовом составе. Только в Кубке Лиги получилось пройти не только Уимблдон, но и Брайтон. Но при этом в АПЛ выигрывали только у слабенького новичка, Лутона. Но с Фулхэмом наконец-то забил Михаил, и сразу же все закончилось 2:0 в пользу гранда.

Статистика личных встреч

Челси, конечно, выигрывал большинство поединков. Но в 2021-м, в сезоне, который закончился вылетом Бернли, он взял ничью в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что синие смогут развить успех, опираясь на долгожданную победу в прошлом туре. Рекомендуем согласиться и поставить на гостей из Лондона (коэффициент - 1,69).