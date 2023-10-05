Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
07.10.2023 17:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 октября 2023, 18:10 | Обновлено 05 октября 2023, 18:19
151
0

Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву

05 октября 2023, 18:10 | Обновлено 05 октября 2023, 18:19
151
0
Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 октября на «Терф Мур» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Бернли» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Бернли

Команда прошлый сезон провела в Чемпионшипе. Но та ставка, что была сделана в 2022-м году, в плане назначения на пост менеджера Компани, сыграла великолепно. В итоге кларетовые досрочно оформили 1-е место в турнирной таблице, и, главное, возвращение в Премьер-Лигу. Но на более высоком уровне Венсан и его подопечные не особенно впечатляют. Да, в Кубке Лиги они смогли последовательно выбить Ноттингем Форест и Солфорд. Но при этом на главной арене, в АПЛ, только с лесниками закончили вничью, проигрывая всем остальным на стартовом отрезке, правда, при достаточно сложном графике. Уступили и Ньюкаслу, 0:2, но, главное, в мид-уик оформили выездную победу 2:1 на поле прямого конкурента, Лутона.

Челси

Клуб разочаровывает сейчас, пожалуй, не менее, а то и в разы больше, чем новобранец Премьер-Лиги. Тем более что аристократы не сейчас угодили в яму - они не могут ее покинуть, при том, что летом и новый менеджер появился, когда в Лондон вернулся прославившийся тут с Тоттенхэмом Почеттино, и на новичков выбросили сотни миллионов. А Кайседо обновил рекорд покупок синих, отобрав этот статус у Энцо Фернандеса, пришедшего только в январе. Толком ничего не получается, в том числе и у Мудрика, получившего даже место в стартовом составе. Только в Кубке Лиги получилось пройти не только Уимблдон, но и Брайтон. Но при этом в АПЛ выигрывали только у слабенького новичка, Лутона. Но с Фулхэмом наконец-то забил Михаил, и сразу же все закончилось 2:0 в пользу гранда.

Статистика личных встреч

Челси, конечно, выигрывал большинство поединков. Но в 2021-м, в сезоне, который закончился вылетом Бернли, он взял ничью в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что синие смогут развить успех, опираясь на долгожданную победу в прошлом туре. Рекомендуем согласиться и поставить на гостей из Лондона (коэффициент - 1,69).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Полесье - Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бернли Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Футбол | 05 октября 2023, 05:39 2
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч

В матче MLS команда из Флориды без Лионеля Месси уступила Чикаго Файр

ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
Футбол | 05 октября 2023, 15:01 4
ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?
ВИДЕО. Не пережил подкат. Сможет ли Левандовски сыграть с Шахтером в ЛЧ?

Роберт вышел в старте «Барселоны» против «Порту», но был заменен уже на 34-й минуте

Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Футбол | 04.10.2023, 22:51
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»
Футбол | 05.10.2023, 13:11
Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»
Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
05.10.2023, 00:35
Футбол
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
04.10.2023, 21:40
Футбол
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
Риддик Боу сделал надежный прогноз на бой Усик – Фьюри
04.10.2023, 11:51
Бокс
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем