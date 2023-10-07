Англия07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:34
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4
Бернли – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву
07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:34
1704
4
7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли - ЧелсиСмотреть трансляцию
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
41’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Амен Аль-Дахил (Бёрнли).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Бёрнли).
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Комментарии 4
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Як там лохи з Челсі грають?
Тут Челсі має в першому забивати. І бажано гол)))
Теперь точно нужно Мудрика выпускать во втором ,будет спасать от нового позора Челси
Так Мудрик в челси никогда не заиграет.
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