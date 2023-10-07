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Чемпионат Англии
Бёрнли
07.10.2023 17:00 – 82 1 : 4
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:34
1704
4

Бернли – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву

07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:34
1704
4
Бернли – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бернли - Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
41’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Амен Аль-Дахил (Бёрнли).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Бёрнли).
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Бернли Челси смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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ZportUA
Як там лохи з Челсі грають?
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0
Remark
Тут Челсі має в першому забивати. І бажано гол)))
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0
Лига конференций без динамо
Теперь точно нужно Мудрика выпускать во втором ,будет спасать от нового позора Челси 
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-2
kadaad
Так Мудрик в челси никогда не заиграет.
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-2
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