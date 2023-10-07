Бернли – Челси – 1:4. Клуб Мудрика набирает обороты. Видео голов, обзор

Сегодня, 7 октября, в выездном противостоянии с «Бернли» лондонский «Челси» одержал разгромную победу.

«Бернли» открыл счет на 15-й минуте усилиями Уилсона Одобера, но больше в этом матче не забивал. «Синие» в ответ отгрузили четыре гола. Забивали Палмер, Стерлинг и Джексон, еще раз гостям помог автогол соперника.

Михаил Мудрик вышел на поле на 83-й минуте и получил оценку в 6.0 баллов за 15 минут игрового времени.

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Бернли – Челси – 1:4

Голы: Одобер, 15 – Аль-Дахиль, 42 (автогол), Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75.

Смотрите видеообзор поединка: