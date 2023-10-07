Бернли – Челси – 1:4. Клуб Мудрика набирает обороты. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 8-го тура АПЛ
Сегодня, 7 октября, в выездном противостоянии с «Бернли» лондонский «Челси» одержал разгромную победу.
«Бернли» открыл счет на 15-й минуте усилиями Уилсона Одобера, но больше в этом матче не забивал. «Синие» в ответ отгрузили четыре гола. Забивали Палмер, Стерлинг и Джексон, еще раз гостям помог автогол соперника.
Михаил Мудрик вышел на поле на 83-й минуте и получил оценку в 6.0 баллов за 15 минут игрового времени.
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Бернли – Челси – 1:4
Голы: Одобер, 15 – Аль-Дахиль, 42 (автогол), Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75.
Смотрите видеообзор поединка:
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