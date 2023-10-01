Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я стараюсь играть лучше в каждом матче»

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал свою игру в матче 7-го тура Серии А против «Удинезе» (2:2):

«Я играл в сборной Украины на этой позиции, я предпочитаю играть на ней. Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная.

Я стараюсь играть лучше в каждом матче. Васкес сделал хороший подкат, а затем после удара мы забили важный гол».

«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.

Видеообзор матча Удинезе – Дженоа (2:2)