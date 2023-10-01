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Удинезе
01.10.2023 16:00 – FT 2 : 2
Дженоа
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Италия
01 октября 2023, 18:47 | Обновлено 01 октября 2023, 19:02
570
2

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я стараюсь играть лучше в каждом матче»

Хавбек «Дженоа» прокомментировал свою игру в матче против «Удинезе»

01 октября 2023, 18:47 | Обновлено 01 октября 2023, 19:02
570
2
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я стараюсь играть лучше в каждом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал свою игру в матче 7-го тура Серии А против «Удинезе» (2:2):

«Я играл в сборной Украины на этой позиции, я предпочитаю играть на ней. Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная.

Я стараюсь играть лучше в каждом матче. Васкес сделал хороший подкат, а затем после удара мы забили важный гол».

«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.

Видеообзор матча Удинезе – Дженоа (2:2)

События матча

90’ +5
Санди Ловрич (Удинезе) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Alan Matturro (Дженоа).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Tuttomercatoweb
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Octopus
Ну сегодня неплохо играл, с его заменой Дженоа отдала инициативу и просрали 2 очка. Он ближе к опорной зоне играл, по классике
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0
fedd1979
Але в кожному матчі залишаєшся стабільно найгірший...
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