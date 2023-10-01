Италия01 октября 2023, 18:47 | Обновлено 01 октября 2023, 19:02
570
2
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я стараюсь играть лучше в каждом матче»
Хавбек «Дженоа» прокомментировал свою игру в матче против «Удинезе»
01 октября 2023, 18:47 | Обновлено 01 октября 2023, 19:02
570
2
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский прокомментировал свою игру в матче 7-го тура Серии А против «Удинезе» (2:2):
«Я играл в сборной Украины на этой позиции, я предпочитаю играть на ней. Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная.
Я стараюсь играть лучше в каждом матче. Васкес сделал хороший подкат, а затем после удара мы забили важный гол».
«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.
Видеообзор матча Удинезе – Дженоа (2:2)
События матча
90’ +5
Санди Ловрич (Удинезе) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Alan Matturro (Дженоа).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2023, 14:57 0
Киевская команда добилась победы в матче с «Минаем»
Волейбол | 01 октября 2023, 03:52 4
Наша команда уступила соперникам в трех сетах
Футбол | 30.09.2023, 21:34
Футбол | 01.10.2023, 15:41
Бокс | 01.10.2023, 11:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну сегодня неплохо играл, с его заменой Дженоа отдала инициативу и просрали 2 очка. Он ближе к опорной зоне играл, по классике
Але в кожному матчі залишаєшся стабільно найгірший...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.09.2023, 18:17 18
01.10.2023, 01:05 1
01.10.2023, 00:45 5
Бокс
Футбол
29.09.2023, 22:03 3
29.09.2023, 23:35 10
01.10.2023, 10:50 15