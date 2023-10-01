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  4. Малиновский – в основе Дженоа на матч с Удинезе
Италия
01 октября 2023, 15:11 |
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Малиновский – в основе Дженоа на матч с Удинезе

Украинец возвращается в стартовый состав

01 октября 2023, 15:11 |
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Малиновский – в основе Дженоа на матч с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 1 октября «Дженоа» в матче седьмого тура Серии А на выезде сыграет против «Удинезе». Начало матча на стадионе «Фриули» в Удине – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский выйдет в составе своей команды на матч.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Кристенсен, Бийол, Перес, Камара, Ловрич, Уолес, Роберто Перейра, Эбоселе, Лукка, Саксесс

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Дрэгушин, Бани, Хапс, Малиновский, Френдруп, Торсби, Де Винтер, Ретеги, Гудмундссон

Весь предыдущий матч «Дженоа» против «Ромы» (победа 4:1) Малиновский провел на скамейке запасных.

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Дженоа Удинезе Руслан Малиновский Серия A стартовые составы
Источник Серия A
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