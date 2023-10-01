Малиновский – в основе Дженоа на матч с Удинезе

Сегодня, 1 октября «Дженоа» в матче седьмого тура Серии А на выезде сыграет против «Удинезе». Начало матча на стадионе «Фриули» в Удине – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский выйдет в составе своей команды на матч.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Кристенсен, Бийол, Перес, Камара, Ловрич, Уолес, Роберто Перейра, Эбоселе, Лукка, Саксесс

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Дрэгушин, Бани, Хапс, Малиновский, Френдруп, Торсби, Де Винтер, Ретеги, Гудмундссон

Весь предыдущий матч «Дженоа» против «Ромы» (победа 4:1) Малиновский провел на скамейке запасных.