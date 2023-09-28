Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Украинский хавбек провел весь матч на скамейке
Сегодня, 28 сентября тремя матчами завершился шестой тур Серии А. Поединки «Монца» – «Болонья» и «Фрозиноне» – «Фиорентина» завершились вничью.
«Дженоа» дома разгромила «Рому» Жозе Моуриньо со счетом 4:1. Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский начал матч в запасе своей команды и на замену так и не вышел.
Серия А. 6-й тур
Монца – Болонья – 0:0
Удаление: Салемакерс 87 (Болонья)
Фрозиноне – Фиорентина – 1:1
Голы: Суле 70 – Гонсалес 19
Дженоа – Рома – 4:1
Голы: Гудмундссон 5, Ретеги 45, Торсбю 74, Мессиас 81 – Кристанте 22
События матча
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