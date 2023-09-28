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Чемпионат Италии
Дженоа
28.09.2023 21:45 – FT 4 : 1
Рома
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Италия
28 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:39
587
4

Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому

Украинский хавбек провел весь матч на скамейке

28 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:39
587
4
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 сентября тремя матчами завершился шестой тур Серии А. Поединки «Монца» – «Болонья» и «Фрозиноне» – «Фиорентина» завершились вничью.

«Дженоа» дома разгромила «Рому» Жозе Моуриньо со счетом 4:1. Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский начал матч в запасе своей команды и на замену так и не вышел.

Серия А. 6-й тур

Монца – Болонья – 0:0
Удаление: Салемакерс 87 (Болонья)

Фрозиноне – Фиорентина – 1:1
Голы: Суле 70 – Гонсалес 19

Дженоа – Рома – 4:1
Голы: Гудмундссон 5, Ретеги 45, Торсбю 74, Мессиас 81 – Кристанте 22

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессиас (Дженоа).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Тхорсби (Дженоа).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Серия A Монца Болонья Рома Рим Дженоа Руслан Малиновский Фрозиноне Фиорентина чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
Моур дно і вже давно
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+1
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Octopus
У Ромы ужасный старт сезона, то что они 7:0 в позапрошлом туре выиграли, так за 6 матчей это одна победа.
Джилардино не использовал даже последнюю замену на Малиновского, сделал 4. Такими темпами его досрочно вернут зимой в Марсель.
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Gargantua
просто слабый тренер на сегодня
сдулся
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0
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