Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Ромой

Сегодня, 28 сентября «Дженоа» в Генуе примет «Рому» в матче 8-го тура Серии А. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Дженоа»: Мартинес – Васкес, Дрэгушин, Бани – Маттурро, Френдруп, Бадель, Строотман, Сабелли – Ретеги, Гудмундссон

Запас: Леали, Соммарива, Де Винтер, Хефти, Хапс, Торсби, Малиновский, Ягелло, Кутлу, Гальдамес, Мессиас, Пушкаш

«Рома»: Руй Патрисиу – Ндика, Льоренте, Манчини – Спинаццола, Паредес, Кристанте, Кристенсен – Пеллегрини, Дибала - Лукаку