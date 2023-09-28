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Италия
28 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:12
97
0

Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Ромой

Украинец снова начнет матч на скамейке запасных

28 сентября 2023, 21:11 | Обновлено 28 сентября 2023, 21:12
97
0
Малиновский – в запасе Дженоа на матч с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 28 сентября «Дженоа» в Генуе примет «Рому» в матче 8-го тура Серии А. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Дженоа»: Мартинес – Васкес, Дрэгушин, Бани – Маттурро, Френдруп, Бадель, Строотман, Сабелли – Ретеги, Гудмундссон
Запас: Леали, Соммарива, Де Винтер, Хефти, Хапс, Торсби, Малиновский, Ягелло, Кутлу, Гальдамес, Мессиас, Пушкаш

«Рома»: Руй Патрисиу – Ндика, Льоренте, Манчини – Спинаццола, Паредес, Кристанте, Кристенсен – Пеллегрини, Дибала - Лукаку

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Дженоа Рома Рим Руслан Малиновский Серия A стартовые составы
Источник Серия A
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