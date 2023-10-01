Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут

«Дженоа» Руслана Малиновского в седьмом туре Серии А на выезде была близка к победе над «Удинезе». Однако команда Альберто Джилардино упустила победу в компенсированное ко второму тайму время из-за автогола 18-летнего уругвайского защитника Алана Маттурро.

Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч, и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на турецкого хавбека Беркана Кутлу.

Серия А. 7-й тур

Удинезе – Дженоа – 2:2

Голы: Лукка 23, Маттурро 90+1 (автогол) – Гудмундссон 14, 41

Удаление: Ловрич 90+4 (Удинезе)

Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко разгромно проиграл «Болонье».