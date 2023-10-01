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Чемпионат Италии
Удинезе
01.10.2023 16:00 – FT 2 : 2
Дженоа
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Италия
01 октября 2023, 18:07 | Обновлено 01 октября 2023, 18:40
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0

Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут

Генуэзцы не смогли удержать победный счет

01 октября 2023, 18:07 | Обновлено 01 октября 2023, 18:40
466
0
Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» Руслана Малиновского в седьмом туре Серии А на выезде была близка к победе над «Удинезе». Однако команда Альберто Джилардино упустила победу в компенсированное ко второму тайму время из-за автогола 18-летнего уругвайского защитника Алана Маттурро.

Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч, и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на турецкого хавбека Беркана Кутлу.

Серия А. 7-й тур

Удинезе – Дженоа – 2:2
Голы: Лукка 23, Маттурро 90+1 (автогол) – Гудмундссон 14, 41
Удаление: Ловрич 90+4 (Удинезе)

Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко разгромно проиграл «Болонье».

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Источник Sport.ua
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