Дженоа упустила победу над Удинезе, Малиновский отыграл 67 минут
Генуэзцы не смогли удержать победный счет
«Дженоа» Руслана Малиновского в седьмом туре Серии А на выезде была близка к победе над «Удинезе». Однако команда Альберто Джилардино упустила победу в компенсированное ко второму тайму время из-за автогола 18-летнего уругвайского защитника Алана Маттурро.
Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч, и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на турецкого хавбека Беркана Кутлу.
Серия А. 7-й тур
Удинезе – Дженоа – 2:2
Голы: Лукка 23, Маттурро 90+1 (автогол) – Гудмундссон 14, 41
Удаление: Ловрич 90+4 (Удинезе)
Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко разгромно проиграл «Болонье».
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