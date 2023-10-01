В чемпионате Италии завершился матч 7-го тура, в котором отношения выяснили «Болонья» и «Эмполи», цвета которого защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Коваленко участие в поединке не принял, просидев все время в запасе.

Игра завершилась крупным поражением «Эмполи» со счетом 0:3.

В таблице Серии А «Эмполи» занимает 19-е место, имея 3 очка. «Болонья» идет на 8-й позиции с 10 пунктами.

Серия А. 7-й тур

Болонья – Эмполи – 3:0

Голы: Орсолини, 21, 66, 90+1.