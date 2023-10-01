Италия01 октября 2023, 15:42 | Обновлено 01 октября 2023, 16:57
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Эмполи без Коваленко разгромно проиграл Болонье
Тосканцы провально сыграли на выезде
01 октября 2023, 15:42 | Обновлено 01 октября 2023, 16:57
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В чемпионате Италии завершился матч 7-го тура, в котором отношения выяснили «Болонья» и «Эмполи», цвета которого защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Коваленко участие в поединке не принял, просидев все время в запасе.
Игра завершилась крупным поражением «Эмполи» со счетом 0:3.
В таблице Серии А «Эмполи» занимает 19-е место, имея 3 очка. «Болонья» идет на 8-й позиции с 10 пунктами.
Серия А. 7-й тур
Болонья – Эмполи – 3:0
Голы: Орсолини, 21, 66, 90+1.
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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