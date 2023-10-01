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Чемпионат Италии
Удинезе
01.10.2023 16:00 – FT 2 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 октября 2023, 23:35 | Обновлено 01 октября 2023, 23:51
129
0

Удинезе – Дженоа – 2:2. 67 минут для Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А

01 октября 2023, 23:35 | Обновлено 01 октября 2023, 23:51
129
0
Удинезе – Дженоа – 2:2. 67 минут для Малиновского. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2),

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.

У гостей Альберт Гудмундссон стал автором дубля.

Серия A. 7-й тур, 1 октября

Удинезе – Дженоа – 2:2

Голы: Лукка, 23, Маттурро, 90+1 (автогол) – Гудмундссон, 14, 41

Видеообзор матча Удинезе – Дженоа

События матча

90’ +5
Санди Ловрич (Удинезе) получает красную карточку.
90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алан Маттурро (Дженоа).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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