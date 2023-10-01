Италия01 октября 2023, 23:35 | Обновлено 01 октября 2023, 23:51
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Удинезе – Дженоа – 2:2. 67 минут для Малиновского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А
01 октября 2023, 23:35 | Обновлено 01 октября 2023, 23:51
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В матче 7-го тура Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2),
Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.
У гостей Альберт Гудмундссон стал автором дубля.
Серия A. 7-й тур, 1 октября
Удинезе – Дженоа – 2:2
Голы: Лукка, 23, Маттурро, 90+1 (автогол) – Гудмундссон, 14, 41
Видеообзор матча Удинезе – Дженоа
События матча
90’ +5
Санди Ловрич (Удинезе) получает красную карточку.
90’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алан Маттурро (Дженоа).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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