Удинезе – Дженоа – 2:2. 67 минут для Малиновского. Видео голов и обзор

В матче 7-го тура Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2),

Украинский хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский вышел в основе и провел на поле 67 минут.

У гостей Альберт Гудмундссон стал автором дубля.

Серия A. 7-й тур, 1 октября

Удинезе – Дженоа – 2:2

Голы: Лукка, 23, Маттурро, 90+1 (автогол) – Гудмундссон, 14, 41

Видеообзор матча Удинезе – Дженоа