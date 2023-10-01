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Чемпионат Англии
Фулхэм
02.10.2023 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2023, 18:26 |
101
0

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2023, 18:26 |
101
0
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фулхэм – Челси
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Фулхэм Челси Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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