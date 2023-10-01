2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция