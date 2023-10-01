Англия01 октября 2023, 18:26 |
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Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
01 октября 2023, 18:26 |
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2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фулхэм – ЧелсиСмотреть трансляцию
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