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Верес
30.09.2023 15:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:04
886
1

Зацепились за результат. ЛНЗ в меньшинстве выстоял в гостях у Вереса

Команды неохотно брались за атаку даже тогда, когда исчезло равенство по количеству игроков на поле

30 сентября 2023, 17:01 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:04
886
1
Зацепились за результат. ЛНЗ в меньшинстве выстоял в гостях у Вереса
УПЛ

Посреди отчетной недели украинские футбольные болельщики имели возможность увлеченно наблюдать за противостояниями в рамках 1/8 финала Кубка Украины, поэтому очередной тур национального первенства командам приходилось начинать лишь в субботу, а не в пятницу, к чему мы уже понемногу начали привыкать. И уже первым противостоянием этого, девятого по счету, уикенда была игра в Ровно между местным «Вересом» и черкасским ЛНЗ, которую можно было бы назвать битвой за выживание, если бы не довольно ранний этап сезона.

Команда Сергея Лавриненко принимала новичков «элитного» первенства в какой-то степени приподнятом настроении, но исключительно от своей игры, однако отнюдь не результата кубковой встречи против донецкого «Шахтера» (0:3). В то же время футболисты Олега Дулуба с участием в этом соревновании попрощались еще задолго до этого, поэтому имели неделю на отдых после очень тяжелого для них противостояния против киевского «Динамо» в минувшие выходные (2:4).

В современном мире качество контента решает все, поэтому в том случае, когда ты все же решил рискнуть с привлечением средств болельщиков в качестве оплаты за доступ к просмотру собственных домашних матчей, то и уровень отдачи должен быть соответствующим. А, собственно, на что мы должны были смотреть, если обе стороны этого противостояния выбрали изначально схемы с пятью игроками в линии защиты? Вот и получился у нас довольно скучный первый тайм.

«Верес» пытался играть на контроле мяча, но любая тепловая карта при этом вам даст возможность понять, что это было чисто стерильное удерживание в центре поля без продвижения на обострение. Команда Лавриненко лишь под занавес тайма повадилась играть быстрыми передачами вперед, но исключительно ловила свою группу атаки в глубоких офсайдах.

В то же время, от ЛНЗ не ждали открытого футбола, и хотя его в итоге так и не было заметно, однако именно по количеству хоть немного опасных ударов гости все же переиграли соперников, пусть и эти попытки также были посредственного качества. Оставалась надежда, что после перерыва ситуация хоть немного сдвинется с места.

Для этого Лавриненко сделал замену на правом фланге своей команды, но ключевой момент заключался вовсе не в этом. На 48 минуте Лопыренок в центре поля опрометчиво ударил по ногам со спины Гайдучика, а на повторе главный арбитр усмотрел в этой ситуации все основания для прямой красной карточки. Конечно, футболисты ЛНЗ с таким решением не соглашались, но от необходимости играть в дальнейшем в меньшинстве их это не освобождало.

Было довольно ожидаемо, что черкасский коллектив сосредоточится на защите собственных ворот, тогда как соперники будут постоянно направлять мячи в чужую штрафную из зоны, что при любых условиях должна была бы освободиться. Таким образом и истекала оставшееся время до финального свистка, но что мы в итоге запомнили из остроты в действиях «Вереса»? Дальний выстрел Кучерова в компенсированное время и момент Свитюхи? Вот только этого было силшком мало.

В следующие выходные ровенский «Верес» будет играть гостевой матч против днепровского «Днепра-1», а черкасский ЛНЗ дома встретится с «Александрией».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Верес» – ЛНЗ - 0:0

С. Шарай, 21 – Калюжный, 18, Пасич, 78

Лопыренок, 51 (грубый фол)

«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Кучеренко, Вовченко – С. Шарай (Свитюха, 72), Кухарук (Яго, 63), Кучеров, Балан (Гакман, 46) – Марусич (В. Шарай, 71), Гайдучик.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селин, Калюжный, Лопыренок, Стасюк – Олейник, Бойко – Пасич (Тарасенко, 90+5), Прядун, Наумец (С. Шестаков, 67).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 9 (2) – 6 (2)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 4 – 3.

ВЕРЕС - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Burevestnik
грати проти ЛНЗ - це не насіння лускати.   
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