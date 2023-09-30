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Чемпионат Украины
Верес
30.09.2023 15:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:32
58
0

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0. Удаление и боевая ничья. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

30 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:32
58
0
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0. Удаление и боевая ничья. Видеообзор матча
УПЛ

30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Верес» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 51-й минуте матча прямую красную карточку получил Максим Лопыренок.

УПЛ. 9-й тур. 30 сентября

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0

Удаление: Лопыренок, 51

Видеообзор матча:

События матча

51’
Максим Лопырёнок (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
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Максим Лопыренок Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу удаление с поля
Источник Sport.ua
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