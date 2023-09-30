30.09.2023 15:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига30 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:32
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Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0. Удаление и боевая ничья. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ
30 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:32
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30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Верес» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.
На 51-й минуте матча прямую красную карточку получил Максим Лопыренок.
УПЛ. 9-й тур. 30 сентября
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0
Удаление: Лопыренок, 51
Видеообзор матча:
События матча
51’
Максим Лопырёнок (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
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