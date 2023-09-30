В субботу, 30 сентября, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Ярослава Козыка из Мукачево прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Верес



Посреди текущей недели в нашем футболе только и разговоров было, что о ровенском «Вересе». И далеко не в непосредственно футбольном ключе, а скорее про организацию матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера». Это был первый опыт платного для болельщиков доступа к просмотру поединка в нашей стране, поэтому резонанс он вызвал достаточно большой. А уже на следующий день «красно-черные» объявили, что уходят из широкого пакета в сторону индивидуального создания контента, поэтому теперь у них есть уже меньше месяца для того, чтобы убедить новых подписчиков продлить отношения хотя бы на еще один месяц.

Для этого у «Вереса» Будет не так уж и много опций – предстоящая игра против ЛНЗ, а также домашний матч против львовского «Руха» уже после октябрьской международной паузы. А положение команды в турнирной таблице тем временем далеко не самое оптимистичное. Футболисты Сергея Лавриненко побеждали в новой кампании национального первенства всего один раз – против «Черноморца» (3:1), но кроме некой сенсационности этого факта, копилка клуба из Ровно пополнилась всего тремя очками, чего явно недостаточно для ухода с предпоследнего места в таблице.

И насколько бы слаженный футбол «Верес» не демонстрировал в предыдущих встречах, даже против грандов по типу «Шахтера» или крепких коллективов вроде «Кривбасса» и «Полесья», все равно остается впечатление, что команда Лавриненко нам что-то недоговаривает. Амбиции у коллектива, раз уж они решаются с такими результатами запускать платную подписку, очевидно, имеются, но вот возможности все еще достаточно скромны, а календарь впереди не пестрит легкими соперниками.

ЛНЗ



Дебютный сезон на уровне УПЛ для черкасского ЛНЗ на данный момент складывается далеко не самым оптимистичным образом. Команда стартовала под руководством Александра Ковпака, но руководство не стало дожидаться момента, когда коллектив начнет демонстрировать стабильно удачные выступления, поэтому сейчас им руководит уже более опытный специалист – Олег Дулуб. И вот что-что, а фирменный стиль команд этого беларуского тренера уже достаточно отчетливо заметен у «фиолетовых».

В отличии от большинства команд «элиты», у ЛНЗ не было необходимости проводить кубковый матч посреди недели из-за более раннего вылета от сумской «Виктории», поэтому футболисты готовились ко встрече против «Вереса» в полноценном недельном цикле. Да и после аномально результативной для них дуэли против киевского «Динамо» (2:4) был повод лишний раз перевести дух, так как команда из Черкасс только дважды в этом сезоне забила столько мячей, а пропустила больше двух и вовсе впервые.

Несмотря на весь негативный контекст, у ЛНЗ на данный момент уже больше побед, чем у предстоящих оппонентов. Сенсационный успех в игре против «Руха» двумя неделями ранее тем и ценен, что львовский коллектив потом сумел остановить «Шахтер». Из этого можно сделать очевидный вывод – Дулуб умеет строить игру против соперников, которые исповедуют атакующий футбол. А вот как у него дела с командами, против которых иногда нужно играть и первым номером? По опыту работы наставника со «Львовом» таких эпизодов и не припомнить.

История встреч



Футбольные пути «Днепра-1» и ЛНЗ ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний Ярослав Козык из Мукачево, который на своем счету имеет уже 130 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петро Котубей и Игорь Рыбченко, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексеем Деревинским, которому будет помогать Александр Жуков. У Козыка есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 4 победы, 2 поражения, тогда как с ЛНЗ он пересекался всего однажды – одно поражение.

Ориентировочные составы



«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Жулио Сезар, Гакман – В. Шарай, Кухарук, Кучеров, Гагун – С. Шарай – Гайдучик.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селин, Муравский, Ковалев, Стасюк – Олейник, Калюжный – Пасич, Прядун, Наумец.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5.

30 сентября, суббота