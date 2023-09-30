В субботу, 30-го сентября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Команды из Ровно и Черкасс в этом сезоне больше не имеют необходимости думать об участии в Кубке Украины, так как «Верес» завершил свой путь посреди недели, уступив «Шахтеру», а ЛНЗ отметился схожим поступком по итогу встречи против сумской «Виктории». На самом деле, оно и к лучшему для команд Сергея Лавриненко и Олега Дулуба, потому что их положение в турнирной таблице УПЛ вызывает определенные опасения. Всего три победы на двоих за 15 суммарно сыгранных матчей – не такой уж и существенный результат для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.