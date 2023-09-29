Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет времени плакать»
Тренер «Ромы» – о поражении от «Дженоа»
Вчера «Рома» в шестом туре Серии А проиграла 1:4 «Дженоа». Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо старт этого сезона получился худшим в карьере – всего 5 очков в 6 турах.
Моуриньо рассказал о том, как планирует выводить команду из кризиса:
«Сейчас у нас есть этот состав и с ним мы должны выйти из этой ситуации. Трансферного окна больше нет, никто не может уйти или приехать. У нас нет времени плакать. Мы можем плакать внутри, потому что это ранит наши сердца, особенно у меня из-за моих отношений с болельщиками «Ромы».
Но мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, а не семь или восемь, но она станет для нас очень, очень важной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мисаки Дои ушла из спорта из-за постоянных проблем со спиной
Известный в прошлом вратарь оценил прогресс Вячеслава Суркиса