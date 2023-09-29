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  4. Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет времени плакать»
Италия
29 сентября 2023, 12:22 |
196
1

Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет времени плакать»

Тренер «Ромы» – о поражении от «Дженоа»

29 сентября 2023, 12:22 |
196
1
Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет времени плакать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моурbньо

Вчера «Рома» в шестом туре Серии А проиграла 1:4 «Дженоа». Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо старт этого сезона получился худшим в карьере – всего 5 очков в 6 турах.

Моуриньо рассказал о том, как планирует выводить команду из кризиса:

«Сейчас у нас есть этот состав и с ним мы должны выйти из этой ситуации. Трансферного окна больше нет, никто не может уйти или приехать. У нас нет времени плакать. Мы можем плакать внутри, потому что это ранит наши сердца, особенно у меня из-за моих отношений с болельщиками «Ромы».

Но мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, а не семь или восемь, но она станет для нас очень, очень важной».

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Дженоа Рома Рим Жозе Моуриньо
Источник Football-Italia
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