Жозе МОУРИНЬО: «У нас нет времени плакать»

Вчера «Рома» в шестом туре Серии А проиграла 1:4 «Дженоа». Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо старт этого сезона получился худшим в карьере – всего 5 очков в 6 турах.

Моуриньо рассказал о том, как планирует выводить команду из кризиса:

«Сейчас у нас есть этот состав и с ним мы должны выйти из этой ситуации. Трансферного окна больше нет, никто не может уйти или приехать. У нас нет времени плакать. Мы можем плакать внутри, потому что это ранит наши сердца, особенно у меня из-за моих отношений с болельщиками «Ромы».

Но мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, а не семь или восемь, но она станет для нас очень, очень важной».