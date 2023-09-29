Италия29 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:08
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Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии
29 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:08
162
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28 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Италии.
«Дженоа» дома разгромила «Рому» со счетом 4:1, из-за чего коуч волков Жозе Моуриньо находился в сильном гневе.
Украинский полузащитник команды из Генуи Руслан Малиновский весь матч оставался в резерве.
Серия А. 6-й тур
Дженоа – Рома – 4:1
Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 – Кристанте, 22.
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессиас (Дженоа).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Тхорсби (Дженоа).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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