Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
Чемпионат Италии
Дженоа
28.09.2023 21:45 – FT 4 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:08
162
0

Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии

29 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 29 сентября 2023, 01:08
162
0
Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

28 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Италии.

«Дженоа» дома разгромила «Рому» со счетом 4:1, из-за чего коуч волков Жозе Моуриньо находился в сильном гневе.

Украинский полузащитник команды из Генуи Руслан Малиновский весь матч оставался в резерве.

Серия А. 6-й тур

Дженоа – Рома – 4:1

Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 – Кристанте, 22.

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессиас (Дженоа).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Тхорсби (Дженоа).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
По теме:
Осасуна – Атлетико – 0:2. За что удалили Морату? Видео голов и обзор
Удаление Мораты. Атлетико обыграл Осасуну и вошел в топ-5 Ла Лиги
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Дженоа - Рома Жозе Моуриньо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Футбол | 28 сентября 2023, 17:15 6
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона

Чемпионство команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика котируется по 81.00

Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28 сентября 2023, 06:25 3
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины

Перенесенный матч между клубами ФСК Мариуполь и Заря состоится 12 октября

Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса
Футбол | 28.09.2023, 23:59
Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса
Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса
16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
Теннис | 28.09.2023, 18:34
16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 28.09.2023, 04:35
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 17
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
27.09.2023, 07:24 9
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
28.09.2023, 11:48 13
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 215
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем