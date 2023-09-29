28 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Италии.

«Дженоа» дома разгромила «Рому» со счетом 4:1, из-за чего коуч волков Жозе Моуриньо находился в сильном гневе.

Украинский полузащитник команды из Генуи Руслан Малиновский весь матч оставался в резерве.

Серия А. 6-й тур

Дженоа – Рома – 4:1

Голы: Гудмундссон, 5, Ретеги, 45, Торсбю, 74, Мессиас, 81 – Кристанте, 22.

Видео голов и обзор матча