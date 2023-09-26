28 сентября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 6-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Ромой». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Клуб надеялся на стабильный прогресс после того, как его выкупили американцы из 777 Partners. Но и тут сначала пришлось набить себе немалых шишек: уже при новых владельцах команда, несмотря на активное усиление состава, спикировала в Серию А. Благо, что в итоге тренерский пост занял Альберто Джилардино, и, несмотря на отсутствие тренерского опыта, вывел грифонов назад в Кальчо с первой же попытки - а ведь получил должность уже по ходу розыгрыша, приняв коллектив в кризисе. В высшем дивизионе команда из Генуи удивляла то со знаком плюс, то минус: обыграла Лацио, причем в гостях, и делила очки на выезде с Наполи, но при этом была дома разгромлена Фиорентиной и довольно ожидаемо уступили на поле Торино, а в прошлом туре - и Лечче

Рома

Команда все еще играет под руководством Моуринью. Но прошлый сезон у джалоросси получился хуже, чем предыдущий: и финал еврокубка был проигран (пусть, в отличие от 2022-го, играли за титул не Лиги конференций, а в более статусной Лиге Европы), и в Кальчо позиции утратили. Дважды Особенный проиграл гонку за возвращением в Лигу чемпионов, но ему все-таки дали еще 1 шанс - уж очевидно последний. И пока нет уверенности, что волки, получившие ряд интересных новичков, прибавят. Они стартовали в Лиге Европы на поле Шерифа, с непростой победой за счет гола Лукаку на 67-й минуте. При этом в Серии А начали с 1-го очка в 3-х турах (ничья с Салернитаной при 1-2 как с Вероной, так и с Миланом), и только потом уничтожили Эмполи, которому забили 7 безответных голов. С более крепким Торино забили только однажды, и на 85-й минуте пропустили в ответ.

Статистика личных встреч

После 4-х побед Ромы в феврале прошлого года грифоны взяли хотя бы ничью - но вылетели. Впрочем, в начале уже 2023-го джалоросси снова смогли победить, 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но оба клуба не блещут, поэтому используем ставку на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).