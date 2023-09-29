Италия29 сентября 2023, 11:05 |
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Так плохо еще не было. У Моуриньо худший старт сезона в карьере
Слабое начало чемпионата для римлян
29 сентября 2023, 11:05 |
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«Рома» после поражения от «Дженоа» со счетом 1:4 находится на 16-й позиции в чемпионате Италии с пятью набранными очками. Так плохо тренер Жозе Моуриньо сезон еще не начинал.
Ранее худшим для португальского специалиста был чемпионат 2015/16, когда он с «Челси» набрал семь пунктов за стартовые шесть туров.
Сейчас у «Ромы» лишь одна победа (над аутсайдером «Эмполи»), две ничьи и три поражения. Однако в Лиге Европы команда стартовала с победы над «Шерифом».
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