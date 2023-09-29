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  4. Так плохо еще не было. У Моуриньо худший старт сезона в карьере
Италия
29 сентября 2023, 11:05 |
171
0

Так плохо еще не было. У Моуриньо худший старт сезона в карьере

Слабое начало чемпионата для римлян

29 сентября 2023, 11:05 |
171
0
Так плохо еще не было. У Моуриньо худший старт сезона в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Рома» после поражения от «Дженоа» со счетом 1:4 находится на 16-й позиции в чемпионате Италии с пятью набранными очками. Так плохо тренер Жозе Моуриньо сезон еще не начинал.

Ранее худшим для португальского специалиста был чемпионат 2015/16, когда он с «Челси» набрал семь пунктов за стартовые шесть туров.

Сейчас у «Ромы» лишь одна победа (над аутсайдером «Эмполи»), две ничьи и три поражения. Однако в Лиге Европы команда стартовала с победы над «Шерифом».

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Источник Football-Italia
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