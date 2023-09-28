Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по пляжному теннису

Сборная Украины по пляжному теннису во второй раз примет участие в чемпионате Европы, который в этом году проходит на греческом острове Крит с 28 сентября по 1 октября. Соревнования будут проходить в мужском, женском и смешанном парном разрядах.

В состав украинской сборной вошли: Богдан Левчук, Михаил Радченко, Дмитрий Гирич, Станислав Ординский, Катерина Егорейченко, Елена Кирпот, Татьяна Чванцева, Анна Мартемьянова.

«Бесспорно, с каждым годом уровень команд растет. По сравнению с предыдущим, этот чемпионат будет сильнее потому, что такие страны как Эстония, Латвия набирают темп, заметно, что они развиваются. Фаворитами соревнований остаются французы, итальянцы, португальцы, которые давно уже живут этим спортом, имеют очень сильных игроков в своей обойме – топ-10 мира. Также, очень хорошие результаты показывает Испания, Германия. Но и наша команда мощная, в этот раз у нас было больше времени на подготовку и использовали его мы на максимум. В любом случае ждем очень плотные игры со всеми, то есть проходных игр ни в коем случае не будет», – сказал капитан Сборной Украины по пляжному теннису Станислав Ордынский.

По итогам Евро-2022 в командном зачете Украина заняла 6 место среди 20 стран-участниц и тем самым получила право на участие в мировом первенстве этого года.

Чемпионат Европы по пляжному теннису является частью ITF Beach Tennis Tour. Впервые сыгранный в 2007 году как командный турнир, с каждым годом событие увеличивает свои масштабы, регулярно в соревнованиях принимают участие более 100 игроков.

Кроме Украины, в этом году в турнире заявлено 19 стран-участниц: Болгария, Великобритания, Греция (принимающая страна), Эстония, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Швейцария, Эстония.