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03 октября 2023, 15:23 |
236
4

Украина замкнула топ-10 на чемпионате Европы по пляжному теннису

Турнир проходил на острове Крит

03 октября 2023, 15:23 |
236
4
Украина замкнула топ-10 на чемпионате Европы по пляжному теннису
utf.tennis

На острове Крит (Греция) завершился чемпионат Европы по пляжному теннису, на котором во второй раз в истории выступала сборная Украины.

Елена Кирпот и Богдан Левчук выиграли утешительный турнир у женщин, а Михаил Радченко и Богдан Левчук стали финалистами утешительного турнира у мужчин. В целом Украина замкнула топ-10 лучших в Европе. В турнире принимали участие 19 сборных.

В составе украинской сборной выступали спортсмены: Богдан Левчук, Михаил Радченко, Дмитрий Гирич, Станислав Ординский, Екатерина Егорейченко, Елена Кирпот, Татьяна Чванцева, Анна Мартемьянова.

Капитан команды: Ординский Станислав

Менеджер команды: Гирич Богдан

Игрок в запасе: Левчук Михаил

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пляжный теннис
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Олег Мандрівник
Пляжный баскетбол (на песке) - намного круче
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+1
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Андрей Залищук
залишилось придумати футбол під водою
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+1
naverland
Классный спорт, уже год им занимаюсь. Комбинация пляжного волейбола с бадминтоном, от тенниса только название и мячики похожи.
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0
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