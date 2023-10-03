Украина замкнула топ-10 на чемпионате Европы по пляжному теннису
Турнир проходил на острове Крит
На острове Крит (Греция) завершился чемпионат Европы по пляжному теннису, на котором во второй раз в истории выступала сборная Украины.
Елена Кирпот и Богдан Левчук выиграли утешительный турнир у женщин, а Михаил Радченко и Богдан Левчук стали финалистами утешительного турнира у мужчин. В целом Украина замкнула топ-10 лучших в Европе. В турнире принимали участие 19 сборных.
В составе украинской сборной выступали спортсмены: Богдан Левчук, Михаил Радченко, Дмитрий Гирич, Станислав Ординский, Екатерина Егорейченко, Елена Кирпот, Татьяна Чванцева, Анна Мартемьянова.
Капитан команды: Ординский Станислав
Менеджер команды: Гирич Богдан
Игрок в запасе: Левчук Михаил
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