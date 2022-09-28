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ITF
28 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:42
305
0

Сборная Украины по пляжному теннису впервые сыграет на ЧЕ

Историческое событие для украинского тенниса

28 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:42
305
0
Сборная Украины по пляжному теннису впервые сыграет на ЧЕ
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Сборная Украины по пляжному теннису дебютирует в Чемпионат Европы 2022 года, который пройдет на греческом острове Крит с 29 сентября по 2 октября. Соревнования пройдут в мужском, женском и смешанном парном разряде.

В состав украинской сборной вошли спортсмены: Дмитрий Гирич, Богдан Гирич, Богдан Левчук, Михаил Радченко, Екатерина Егорейченко, Елена Кирпот, Влада Филинская, Алина Ерошенко, капитан Сергей Синичкин.

«Из-за вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года процесс регулярных тренировок украинских теннисистов-пляжников был прерван. Но, несмотря на сложную ситуацию в стране, с июня месяца мы возобновили наши тренировки и смогли собрать наших лучших спортсменов, чтобы достойно представлять Украину на первенстве Европы, — комментирует капитан украинской сборной Сергей Синичкин. — Члены нашей сборной за последние 6 месяцев, несмотря на все сложности, показывают отличные результаты, в частности, Екатерина Егорейченко и Елена Кирпот получили по 2 титула ITFs 10K, Богдан Левчук — 1 титул ITF 10, а в командных соревнованиях наши спортсмены выиграли «World IFBT».

Чемпионат Европы по пляжному теннису является частью ITF Beach Tennis Tour. Впервые сыгранный в 2007 году как командный турнир, с каждым годом событие увеличивает свои масштабы, регулярно в соревнованиях принимают участие более 100 игроков.
Кроме Украины, в этом году в турнире заявлено 18 стран-участниц: Болгария, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Греция (принимающая страна), Венгрия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения. , Испания, Швейцария.

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сборная Украины по пляжному теннису
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