Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас побеждает только команда»

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды в 1/8 финала Кубка Украины против «Миная» (1:0).

«Сегодня была хорошая игра. Поздравляю Сумы с выходом в 1/4 финала. Была трудная игра. Пусть соперник приехал не основным составом, но все равно это очень хорошая команда. То, что ребята справились, показали неплохую игру и порадовали болельщиков, меня очень радует, я рад этому.

Общение после игры с игроками Миная? Многих ребят я знаю, приятно было их видеть.

Кто сегодня выиграл? Команда. У нас побеждает только команда.

Кого хотел бы получить в 1/4? Я не прогнозист. Кто приедет, тот приедет, играть нужно с каждой командой. Привезти в Сумы команду, которая где-то наверху Премьер-лиги, было бы здорово», – сказал Бессмертный.