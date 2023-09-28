Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас побеждает только команда»
Кубок Украины
Виктория
27.09.2023 14:00 – FT 1 : 0
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
28 сентября 2023, 05:00 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:25
123
0

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас побеждает только команда»

Тренер «Виктории» – о победе над «Минаем»

28 сентября 2023, 05:00 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:25
123
0
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «У нас побеждает только команда»
УПЛ. Анатолий Бессмертный

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды в 1/8 финала Кубка Украины против «Миная» (1:0).

«Сегодня была хорошая игра. Поздравляю Сумы с выходом в 1/4 финала. Была трудная игра. Пусть соперник приехал не основным составом, но все равно это очень хорошая команда. То, что ребята справились, показали неплохую игру и порадовали болельщиков, меня очень радует, я рад этому.

Общение после игры с игроками Миная? Многих ребят я знаю, приятно было их видеть.

Кто сегодня выиграл? Команда. У нас побеждает только команда.

Кого хотел бы получить в 1/4? Я не прогнозист. Кто приедет, тот приедет, играть нужно с каждой командой. Привезти в Сумы команду, которая где-то наверху Премьер-лиги, было бы здорово», – сказал Бессмертный.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Сасовский (Виктория).
По теме:
Тренер Миная: «Так в футболе есть – кто-то выигрывает, кто-то проиграет»
Врач: скорее всего, Назаренко повредил кресты и выбыл на 7–9 месяцев
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Минай Анатолий Бессмертный пресс-конференция
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27 сентября 2023, 09:58 0
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться

Энди все же планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером

«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Футбол | 28 сентября 2023, 00:55 3
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора

«Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1 в 7-м туре Ла Лиги

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27.09.2023, 09:49
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
В команду требуется Product manager
Футбол | 27.09.2023, 14:54
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Футбол | 28.09.2023, 01:30
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 4
Бокс
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20 1
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем