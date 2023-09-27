Украина. Премьер лига27 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:34
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Виктория – Минай – 1:0. Клуб Первой лиги прошел в 1/4. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины
27 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:34
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Клуб Первой лиги «Виктория» Сумы вышел в четвертьфинал Кубка Украины 2023/24.
В матче 1/8 финала, который прошел обыграли «Минай» со счетом 1:0.
Единственный гол сразу после перерыва забил Максим Сасовский.
Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября
Виктория Сумы – Минай – 1:0
Гол: Сасовский, 46.
Видео гола и обзор матча
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Сасовский (Виктория).
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