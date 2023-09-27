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  4. Виктория – Минай – 1:0. Клуб Первой лиги прошел в 1/4. Видео гола и обзор
Кубок Украины
Виктория
27.09.2023 14:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:34
314
0

Виктория – Минай – 1:0. Клуб Первой лиги прошел в 1/4. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины

27 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:34
314
0
Виктория – Минай – 1:0. Клуб Первой лиги прошел в 1/4. Видео гола и обзор
ФК Виктория

Клуб Первой лиги «Виктория» Сумы вышел в четвертьфинал Кубка Украины 2023/24.

В матче 1/8 финала, который прошел обыграли «Минай» со счетом 1:0.

Единственный гол сразу после перерыва забил Максим Сасовский.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Виктория Сумы – Минай – 1:0

Гол: Сасовский, 46.

Видео гола и обзор матча

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Сасовский (Виктория).
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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Минай видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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