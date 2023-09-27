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Кубок Украины
Виктория
27.09.2023 14:00 – FT 1 : 0
Минай
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Кубок Украины
27 сентября 2023, 16:28 | Обновлено 27 сентября 2023, 16:42
1326
3

Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала

Представитель УПЛ покидает турнир

27 сентября 2023, 16:28 | Обновлено 27 сентября 2023, 16:42
1326
3
Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
ФК Виктория

Представитель Первой лиги «Виктория» (Сумы) сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Украины 2023/2024. В домашнем матче они с минимальным счетом 1:0 обыграли аутсайдера элитного дивизиона, закарпатский «Минай».

Главный тренер гостей Владимир Шаран, как и обещал, выставил на матч экспериментальный состав, а сам в Сумы даже не приехал – действиями команды руководил его ассистент Сергей Мизин.

«Виктория» Сумы – «Минай» – 1:0
Гол: Сасовский 47

«Виктория»: Шелихов – Зозуля, Сасовский, Нелин, Ульянов – Покотылюк, Савченко (Сахно 68) – Машталир (Шпиренок 77), Евпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврин (Здирко 90+3)

«Минай»: Кемкин – Киричок, Юрий Михайлив (Леднев 46), Солдат, Ременяк – Виталий Михайлив, Панасенко, Голуб, Гечев (Климак 62) – Демиденко (Бидзинский 62), Вишневский

Предупреждения: Нелин 79, Шпиренок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87

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Виктория Сумы (Николаевка) Минай Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
Вікторія виграла у команди УПЛ, 
і неважливо шо у Миная був екскрементальний склад
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+1
nick07
тобто Минай показав своє реально відношення до цього турніру
в принципі Кубок зараз важливий лише для статистики трофеїв, оскільки Минай навряд чи його виграє то і сенсу напружуватись не було
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0
Swed
Ну не так.   Минай экспериментальным составом под руководством помощников Шарана не смог  справиться с хозяевами поля.   Сами же нам сообщили что Шаран с основой остался дома готовиться к игре против Оболони.   Так что не так трагически.    Выбила, запинала, отбуцала.)
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0
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