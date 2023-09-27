Кубок Украины. Перволиговая Виктория выбила Минай и вышла в 1/4 финала
Представитель УПЛ покидает турнир
Представитель Первой лиги «Виктория» (Сумы) сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Украины 2023/2024. В домашнем матче они с минимальным счетом 1:0 обыграли аутсайдера элитного дивизиона, закарпатский «Минай».
Главный тренер гостей Владимир Шаран, как и обещал, выставил на матч экспериментальный состав, а сам в Сумы даже не приехал – действиями команды руководил его ассистент Сергей Мизин.
«Виктория» Сумы – «Минай» – 1:0
Гол: Сасовский 47
«Виктория»: Шелихов – Зозуля, Сасовский, Нелин, Ульянов – Покотылюк, Савченко (Сахно 68) – Машталир (Шпиренок 77), Евпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврин (Здирко 90+3)
«Минай»: Кемкин – Киричок, Юрий Михайлив (Леднев 46), Солдат, Ременяк – Виталий Михайлив, Панасенко, Голуб, Гечев (Климак 62) – Демиденко (Бидзинский 62), Вишневский
Предупреждения: Нелин 79, Шпиренок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87
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і неважливо шо у Миная був екскрементальний склад
в принципі Кубок зараз важливий лише для статистики трофеїв, оскільки Минай навряд чи його виграє то і сенсу напружуватись не було