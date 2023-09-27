Виктория – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 сентября, «Виктория» на стадионе «Юбилейном» в Сумах в матче 1/8 финала Кубка Украины примет закарпатский «Минай». Начало матча – в 14.00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Анатолия Бессмертного и Сергея Мизина на матч:

«Виктория»: Шелихов, Зозуля, Нелин, Сасовский, Ульянов, Покотилюк, Савченко, Байдал, Машталир, Шаврин, Евпак.

«Минай»: Кемкин, Киричок, Ю. Михайлов, Солдат, Ременяк, В. Михайлов, Панасенко, Голубь, Гечев, Демиденко, Вишневский.