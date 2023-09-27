Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Минай. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины
27 сентября 2023, 13:39 |
425
0

Виктория – Минай. Стали известны стартовые составы

Матч 1/8 финала Кубка Украины начнется в 14:00

27 сентября 2023, 13:39 |
425
0
Виктория – Минай. Стали известны стартовые составы
Стадион Юбилейный

Сегодня, 27 сентября, «Виктория» на стадионе «Юбилейном» в Сумах в матче 1/8 финала Кубка Украины примет закарпатский «Минай». Начало матча – в 14.00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Анатолия Бессмертного и Сергея Мизина на матч:

«Виктория»: Шелихов, Зозуля, Нелин, Сасовский, Ульянов, Покотилюк, Савченко, Байдал, Машталир, Шаврин, Евпак.

«Минай»: Кемкин, Киричок, Ю. Михайлов, Солдат, Ременяк, В. Михайлов, Панасенко, Голубь, Гечев, Демиденко, Вишневский.

По теме:
Полесье – Днепр-1. Пихаленок и Леднев выйдут в основе
Денис ЯНАКОВ: «Надо доказать, что поражение Днепру-1 было случайностью»
Джихад БИЗИМАНА: «Я полностью адаптировался в Кривом Роге»
Виктория Сумы (Николаевка) Кубок Украины по футболу стартовые составы Минай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27 сентября 2023, 09:49 20
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й

Легендарный украинец вошел в число лучших наставников за всю историю футбола

«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
Футбол | 26 сентября 2023, 16:22 43
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского

Журналист снова выступил с речью

Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Футбол | 27.09.2023, 09:45
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
Футбол | 26.09.2023, 17:55
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26.09.2023, 23:59
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 3
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 23
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 116
Футбол
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
25.09.2023, 14:40 34
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем