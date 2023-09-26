27 сентября в 14:00 стартует матч 1/8 финала Кубка Украины между командами «Виктория» и «Минай».

«Виктория» является последним представителем не УПЛ, который остался в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда занимает 2-е место в группе Б Первой лиги.

«Минай» – аутсайдер УПЛ.