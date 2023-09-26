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Виктория
27.09.2023 14:00 - : -
Минай
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 19:45 |
202
0

Виктория – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч представителя Первой лиги и УПЛ

26 сентября 2023, 19:45 |
202
0
Виктория – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября в 14:00 стартует матч 1/8 финала Кубка Украины между командами «Виктория» и «Минай».

«Виктория» является последним представителем не УПЛ, который остался в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда занимает 2-е место в группе Б Первой лиги.

«Минай» – аутсайдер УПЛ.

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Источник Sport.ua
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