Кубок Украины26 сентября 2023, 19:45 |
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Виктория – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч представителя Первой лиги и УПЛ
26 сентября 2023, 19:45 |
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27 сентября в 14:00 стартует матч 1/8 финала Кубка Украины между командами «Виктория» и «Минай».
«Виктория» является последним представителем не УПЛ, который остался в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда занимает 2-е место в группе Б Первой лиги.
«Минай» – аутсайдер УПЛ.
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