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Кубок Украины
Черноморец
27.09.2023 17:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Кубок Украины
28 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:28
204
0

Черноморец – Кривбасс – 2:1. Григорчук vs Вернидуб. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины

28 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:28
204
0
Черноморец – Кривбасс – 2:1. Григорчук vs Вернидуб. Видео голов и обзор
ФК Черноморец

27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором одесский «Черноморец» дома обыграл криворожский «Кривбасс».

Команда Романа Григорчука выбила из турнира подопечных Юрия Вернидуба.

На 15-й минуте гости вышли вперед благодаря удару Олега Кожушко. Но во втором тайме хозяева поля забили дважды.

Счет сравнял бразильский легионер одесситов Дада Белмонте. Словенский полузащитник «Черноморца» Йон Шпорн на 90+3 минуте забил решающий гол и вывел одесситов в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Черноморец – Кривбасс – 2:1

Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Шпорн (Черноморец).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дада Бельмонте (Черноморец).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
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Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Олег Кожушко Черноморец - Кривбасс Дада Белмонте видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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