Черноморец – Кривбасс – 2:1. Григорчук vs Вернидуб. Видео голов и обзор

27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором одесский «Черноморец» дома обыграл криворожский «Кривбасс».

Команда Романа Григорчука выбила из турнира подопечных Юрия Вернидуба.

На 15-й минуте гости вышли вперед благодаря удару Олега Кожушко. Но во втором тайме хозяева поля забили дважды.

Счет сравнял бразильский легионер одесситов Дада Белмонте. Словенский полузащитник «Черноморца» Йон Шпорн на 90+3 минуте забил решающий гол и вывел одесситов в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Черноморец – Кривбасс – 2:1

Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.

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