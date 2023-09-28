Черноморец – Кривбасс – 2:1. Григорчук vs Вернидуб. Видео голов и обзор
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27 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором одесский «Черноморец» дома обыграл криворожский «Кривбасс».
Команда Романа Григорчука выбила из турнира подопечных Юрия Вернидуба.
На 15-й минуте гости вышли вперед благодаря удару Олега Кожушко. Но во втором тайме хозяева поля забили дважды.
Счет сравнял бразильский легионер одесситов Дада Белмонте. Словенский полузащитник «Черноморца» Йон Шпорн на 90+3 минуте забил решающий гол и вывел одесситов в четвертьфинал Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября
Черноморец – Кривбасс – 2:1
Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.
Видео голов и обзор матча
События матча
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