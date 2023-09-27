Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/8 Кубка Украины, в котором одесский «Черноморец» на своем поле принимал криворожский «Кривбасс».

Уже на 15-й минуте матча гости вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Олега Кожушко. Гол украинца стал единственным в первом тайме.

Отыграться подопечные Григорчука сумели на 65-й минуте встречи. Результативный удар на свой счет записал бразильский легионер одесситов Дада Белмонте. Команды мыслями готовились уже к дополнительному времени, но словенский полузащитник «Черноморца» Йон Шпорн на 90+3 минуте забил и вывел свою команду в четвертьфинал национального кубка.



Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Черноморец – Кривбасс – 2:1

Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.



«Черноморец»: Варакута, Гучек, Бойчук, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.

«Кривбасс»: Клищук, Рябов, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Приходько, Кузык, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.