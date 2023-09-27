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Кубок Украины
Черноморец
27.09.2023 17:00 – FT 2 : 1
Кривбасс
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Кубок Украины
27 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:54
1788
2

Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом

Подопечные Романа Григорчука вырвали победу в компенсированное время

27 сентября 2023, 20:06 | Обновлено 27 сентября 2023, 20:54
1788
2
Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом
ФК Черноморец. Черноморец – Кривбасс

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 1/8 Кубка Украины, в котором одесский «Черноморец» на своем поле принимал криворожский «Кривбасс».

Уже на 15-й минуте матча гости вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Олега Кожушко. Гол украинца стал единственным в первом тайме.

Отыграться подопечные Григорчука сумели на 65-й минуте встречи. Результативный удар на свой счет записал бразильский легионер одесситов Дада Белмонте. Команды мыслями готовились уже к дополнительному времени, но словенский полузащитник «Черноморца» Йон Шпорн на 90+3 минуте забил и вывел свою команду в четвертьфинал национального кубка.

Кубок Украины. 1/8 финала, 27 сентября

Черноморец – Кривбасс – 2:1
Голы: Белмонте, 65, Шпорн, 90+3 – Кожушко, 15.

«Черноморец»: Варакута, Гучек, Бойчук, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.

«Кривбасс»: Клищук, Рябов, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Приходько, Кузык, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.

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Дада Белмонте Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс Олег Кожушко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Вот здесь жалко было бы любую команду... Но, поздравления Григорчуку
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+4
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Странно что  к этому матчу так мало внимания.  Лидеры чемпионата играли.
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