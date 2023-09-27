Кубок Украины
27.09.2023 17:00 - : -
Кубок Украины27 сентября 2023, 06:42 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:43
103
1
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
27 сентября в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины
27 сентября 2023, 06:42 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:43
103
1
27 сентября в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Главный арбитр – София Причина из Львовской области.
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч транслируется YouTube-каналом ФК Черноморец на платной основе (35 грн).
Предматчевая студия
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