27 сентября в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

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Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Главный арбитр – София Причина из Львовской области.

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется YouTube-каналом ФК Черноморец на платной основе (35 грн).

Предматчевая студия