Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Черноморец
27.09.2023 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
27 сентября 2023, 06:42 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:43
103
1

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины

27 сентября 2023, 06:42 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:43
103
1
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

27 сентября в 17:00 пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Главный арбитр – София Причина из Львовской области.

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслируется YouTube-каналом ФК Черноморец на платной основе (35 грн).

📺 Видеотрансляция

Предматчевая студия

По теме:
Полесье – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Полесье – Днепр-1
ПЛЮМАН: «Каждый футболист Руха выложился по полной, но этого не хватило»
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Футбол | 26 сентября 2023, 17:27 4
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»

Экс-игрок «Днепра» – о поведении известного журналиста

Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Футбол | 26 сентября 2023, 11:45 1
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде

Лионелю пришлось оставить в Барселоне домашнего любимца, который находится в тяжелом состоянии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Футбол | 26.09.2023, 15:06
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мальорка – Барселона – 2:2. Барса унесла ноги. Видео голов и обзор
Футбол | 27.09.2023, 02:45
Мальорка – Барселона – 2:2. Барса унесла ноги. Видео голов и обзор
Мальорка – Барселона – 2:2. Барса унесла ноги. Видео голов и обзор
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26.09.2023, 23:59
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
на платной основе (35 грн).
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 44
Война
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
25.09.2023, 06:45 30
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
25.09.2023, 00:08 4
Футбол
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20
Бокс
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем