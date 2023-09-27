Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно по-другому начать относиться к УПЛ»
Главный тренер «Черноморца» – о матче против «Кривбасса»
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук поделился мнениями о матче 1/8 финала Кубка Украины против криворожского «Кривбасса».
– Нередко слышу разговоры, что чемпионат Украины становится слабее, но, если посмотреть, сегодняшнюю игру, нужно вообще по-другому начать относиться к УПЛ. Качественный матч в исполнении обеих команд. Движение, тактика, техническое исполнение, стратегия – все было достаточно солидно. В первом тайме было много моментов, когда мы проигрывали один в один, где-то мы уступали в скорости. Когда так происходит, очень тяжело выиграть. Когда соперник тебя обыгрывает один в один.
– Через два дня встреча с «Зарей». Как будете готовиться?
– Ничего страшного нет. Да, сыграем через два дня на третий, но что поделаешь. Мы на такой стадии, когда даже нет достаточного количества людей для такого графика. Что говорить: есть и такие, которые не готовы. Так и Дада. Он не готов сыграть сегодня все 90 минут. Это как пример. Пока есть что имеем. Что-нибудь будем думать, проводить ротацию, как можем.
Напомним, что «Черноморец» минимально обыграл «Кривбасс» со счётом 2:1.
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