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Кубок Украины
27 сентября 2023, 16:40 |
433
0

Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 1/8 финала Кубка Украины начнется в 17:00

27 сентября 2023, 16:40 |
433
0
Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

Сегодня, 27 сентября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче 1/8 финала Кубка Украины примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Юрия Вернидуба на матч:

«Черноморец»: Варакута, Гучек, Бойчук, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.

«Кривбасс»: Клищук, Рябов, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Приходько, Кузык, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.

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Кубок Украины по футболу стартовые составы Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс
Источник Sport.ua
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