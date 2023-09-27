Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 сентября, «Черноморец» на стадионе «Черноморец» в Одессе в матче 1/8 финала Кубка Украины примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Романа Григорчука и Юрия Вернидуба на матч:

«Черноморец»: Варакута, Гучек, Бойчук, Путря, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Ермаков, Иеде.

«Кривбасс»: Клищук, Рябов, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана, Приходько, Кузык, Вакулко, Хомченовский, Кожушко.