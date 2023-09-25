27 сентября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 3-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб сейчас играет по непривычно плотному графику. Он ведь играл и неделю назад, в прошлый мид-уик. Тогда он наконец-то вернулся в Лигу чемпионов, и для начала выстоял на 0-0 на Сан-Сиро в битве против Милана. Конечно же, такая прибавка усложнит сезон для черно-белых, которые и там в Премьер-Лиге начали не особенно стабильно. Уничтожив 5-1 в 1-м туре с Астон Виллой, потом подопечные Эдди Хау проиграли трижды кряду - и как раз Сити, и Ливерпулю с Брайтоном, и только с Брентфордом получилось сыграть на 1-0. А уже после еврокубка сыграли на поле новичка, Шеффилд Юнайтед. И уж там получилось покуражиться, выиграв 8-0.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне собрала наконец-то все топовые трофеи, в том числе и смогла добраться до первой за всю свою историю победы в Лиге чемпионов. Сейчас обладатель Ушастого начинал с домашнего противостояния с Црвеной Звездой, и неожиданно непростой, даже волевой, но победы. Заодно, несмотря на обновление состава и травму своего основного плеймейкера, Де Брейне, подопечные Пепа Гвардиолы начали со стопроцентной статистики в АПЛ. Ее продлили и с Ноттингем Форест, хотя там весь 2-й тайм играли в меньшинстве после удаления Родри. А вот на дополнительные турниры, такое впечатление, не хватает мотивации и концентрации. В Суперкубке УЕФА все же вымучили победу в серии пенальти над Севильей. А вот в таком же формате, но внутрианглийском, уступили Арсеналу, тоже по 11-метровым.

Статистика личных встреч

В августе прошлого года Ньюкасл отобрал очки у фаворита, сыграв 3-3. А вот дальше выигрывали снова горожане - и в прошлом сезоне, и уже в этом, за счет единственного гола Альвареса.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но обоим клубам не так уж нужен этот турнир - остановимся на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).