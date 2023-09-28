Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужен Кубок лиги, нам хватит требла»
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги после поражения от «Ньюкасла» (1:0):
«Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Мы более чем довольны треблом. Поздравляю «Ньюкасл» с победой. Они были сегодня очень сильны, это комплимент для них».
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл требл: чемпионат и кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Из Кубка лиги 2022/23 «горожане» также вылетели, но на стадии 1/4 финала. Тогда взять квадрупл «Сити» помешал «Саутгемптон», который в итоге вылетел в Чемпионшип.
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