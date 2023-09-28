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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужен Кубок лиги, нам хватит требла»
Англия
28 сентября 2023, 14:04 |
781
12

Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужен Кубок лиги, нам хватит требла»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги

28 сентября 2023, 14:04 |
781
12
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужен Кубок лиги, нам хватит требла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги после поражения от «Ньюкасла» (1:0):

«Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Мы более чем довольны треблом. Поздравляю «Ньюкасл» с победой. Они были сегодня очень сильны, это комплимент для них».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл требл: чемпионат и кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Из Кубка лиги 2022/23 «горожане» также вылетели, но на стадии 1/4 финала. Тогда взять квадрупл «Сити» помешал «Саутгемптон», который в итоге вылетел в Чемпионшип.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 12
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Octopus
*вы здесь*
Ман Сити не нужен Кубок Англии, нам хватит дубла))
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+1
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arrow1418
Пеп лукавиш. 
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0
luceorius
 Якби це було сказано напередодні гри, то Гвардіолу можна зрозуміти,мовляв, хороша можливість подивитись найближчий резерв. Але ж вчора глядачі  бачили яким лихим був Пеп  після гри і раптом сьогодні таке пояснення. Брехню заради порятунку можна зрозуміти, а тут...ну, не знаю. 
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0
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Перець
Прям як Луческу 
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0
Alexx
Когда то был турнир кубок кубков который выиграло в 1975 году киевское динамо .За кубок все дрались потому что он давал право выступать в евротурнирах .Сейчас же по крайней мере в Украине все стараются побыстрее избавиться как от обузы .Днепр Динамо вылетают почти сразу же 
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0
Віктор Коробка
Ох і хитрун! "Не вийшло - ну і не нада, не дуже вже й хотілося." Пеп, плюнь ти вже на ті АПЛ та ЛЧ! Твоя команда вже котрий рік не може здобути Кубок англійської ліги! Наступний сезон - усі сили на цей трофей!
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