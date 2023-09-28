Пеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не нужен Кубок лиги, нам хватит требла»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал вылет своей команды из Кубка английской лиги после поражения от «Ньюкасла» (1:0):

«Вы думаете, что нашей целью был квадрупл? Мы более чем довольны треблом. Поздравляю «Ньюкасл» с победой. Они были сегодня очень сильны, это комплимент для них».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл требл: чемпионат и кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Из Кубка лиги 2022/23 «горожане» также вылетели, но на стадии 1/4 финала. Тогда взять квадрупл «Сити» помешал «Саутгемптон», который в итоге вылетел в Чемпионшип.