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Кубок английской лиги
Ньюкасл
27.09.2023 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
27 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:31
1014
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Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги

Гвардиола и Эрлинг Холанд уже не смогут завоевать все трофеи сезона

27 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:31
1014
0
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 27 сентября на «Сент-Джеймс Парк» прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Ньюкасл» неожиданно нанес поражение лидеру АПЛ – «Манчестер Сити» – со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Александер Исак на 53-й минуте матча.

Команда Пепа Гвардиолы теперь не сможет завоевать все трофеи сезона. Пеп разозлился и наговорил лишнего коучу соперников, за что получил желтую карточку вне поля на 79-й минуте

Норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд весь матч оставался в резерве.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Александер Исак, 53

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Дамметт (Шер, 90+4), Ласселс, Таргетт, Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).

Манчестер Сити: Ортега, Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Грилиш, Филлипс, Бобб, Альварес (Фоден, 73).

Предупреждения: Аканджи (65), Филлипс (66), Бруно Гимараес (69), Гвардиола (79), Тонали (82).

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Источник Sport.ua
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