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Кубок английской лиги
Ньюкасл
27.09.2023 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 04:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 04:21
44
0

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор матча

Команда Пепа сенсационно проиграла

28 сентября 2023, 04:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 04:21
44
0
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» не сумел пройти «Ньюкасл» в третьем круге Кубка английской лиги. Команда Пепа уступила со счетом 0:1, единственный гол в игре забил Александр Исак.

Кубок английской лиги

1/16 финала, 27 сентября

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Александер Исак, 53

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Дамметт (Шер, 90+4), Ласселс, Таргетт, Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).

Манчестер Сити: Ортега, Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Грилиш, Филлипс, Бобб, Альварес (Фоден, 73).

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Источник Sport.ua
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