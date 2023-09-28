Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0. Вылет фаворита. Видео голов и обзор матча
Команда Пепа сенсационно проиграла
«Манчестер Сити» не сумел пройти «Ньюкасл» в третьем круге Кубка английской лиги. Команда Пепа уступила со счетом 0:1, единственный гол в игре забил Александр Исак.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 27 сентября
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Александер Исак, 53
Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Дамметт (Шер, 90+4), Ласселс, Таргетт, Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46), Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).
Манчестер Сити: Ортега, Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис, Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Грилиш, Филлипс, Бобб, Альварес (Фоден, 73).
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