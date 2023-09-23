Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»

В центральном матче 8 тура чемпионата УПЛ львовский «Рух» дома разошелся миром с донецким «Шахтером» (1:1).

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал два резонансных эпизода с удалением «горняка» Ярослава Ракицкого и аннулированным взятием ворот «Шахтера» системой VAR:

«Начну с удаления ветерана Ракицкого на 21-й минуте. На мой взгляд, фол Ярослава в борьбе с Ильей Квасницей не тянул на красную карточку. Для удаления должны быть очень серьезные основания, прежде всего, с угрозой нанесения тяжелой травмы визави. Такой агрессии со стороны Ракицкого не было. Арбитру надо было ограничиться предупреждением.

Что касается взятия ворот «Шахтера», то даже после вмешательства системы VAR с начерченной офсайдной линией сложно сказать, было ли нарушение правил со стороны хозяев. Особенно, если акцентировать внимание на том, где находился «горняк» Артем Бондаренко. Как по мне, здесь не обойтись без разъяснений Комитета арбитров», – сказал Ступар.

Ранее главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал удаление Ярослава Ракицкого и другие действия арбитров в матче с «Рухом».