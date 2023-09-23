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  4. ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 20:12 |
2111
8

ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера

К построению офсайдных линий есть вопросы

23 сентября 2023, 20:12 |
2111
8
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Бригада арбитров отменила гол «Руха» в ворота «Шахтера» в матче 8-го тура УПЛ.

На 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» Евгений Пастух сумел пробить точно в сетку ворот с метра после серии рикошетов.

Было подозрение на офсайд, арбитры VAR начертили свои линии так, что половина корпуса Пастуха была в положении вне игры. Но на скриншоте с трансляции УПЛ четко видно, что линия по Артему Бондаренко точно не идет через ближайшую точку его тела к воротам.

Отметим, что арбитры VAR на этом матче Ярослав Козык и Денис Марченко. Арбитр в поле Виталий Романов.

Видео момента

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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SandroKing
Нічого нового. Навіщо той VAR потрібен?
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+4
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DK02
заявка на чемпіонство?
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+3
samird
Гниди
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+2
Gargantua
даже если проводить по ногам, то нога 21 номера Шахтера за линией, проведенной по ноге игрока Руха.
это означает, что офсайда нет.
объясните, как же принимал решение ВАР?
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+1
pricolist
По-перше, дане фото зроблене під кутом і без ліній чітко не скажеш чи офсайд. По-друге, наші арбітри бездарі і часто їм навіть нові технології не допомагають. По-третє, геть Лучі.
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0
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