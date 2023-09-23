ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера

Бригада арбитров отменила гол «Руха» в ворота «Шахтера» в матче 8-го тура УПЛ.

На 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» Евгений Пастух сумел пробить точно в сетку ворот с метра после серии рикошетов.

Было подозрение на офсайд, арбитры VAR начертили свои линии так, что половина корпуса Пастуха была в положении вне игры. Но на скриншоте с трансляции УПЛ четко видно, что линия по Артему Бондаренко точно не идет через ближайшую точку его тела к воротам.

Отметим, что арбитры VAR на этом матче Ярослав Козык и Денис Марченко. Арбитр в поле Виталий Романов.

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