ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
К построению офсайдных линий есть вопросы
Бригада арбитров отменила гол «Руха» в ворота «Шахтера» в матче 8-го тура УПЛ.
На 24-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» Евгений Пастух сумел пробить точно в сетку ворот с метра после серии рикошетов.
Было подозрение на офсайд, арбитры VAR начертили свои линии так, что половина корпуса Пастуха была в положении вне игры. Но на скриншоте с трансляции УПЛ четко видно, что линия по Артему Бондаренко точно не идет через ближайшую точку его тела к воротам.
Отметим, что арбитры VAR на этом матче Ярослав Козык и Денис Марченко. Арбитр в поле Виталий Романов.
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объясните, как же принимал решение ВАР?