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  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:15
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3

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»

Главный тренер «Шахтера» – об удалении Ракицкого и не только

23 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:15
302
3
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал удаление Ракицкого и другие действия арбитров в матче с «Рухом» (1:1).

«Мои эмоции изменились после решения арбитра удалить Ракицкого. Такой арбитр не должен быть на поле. Нельзя давать красную карточку за это. Это чистый подкат. Подкат, после которого сначала была игра в мяч. Это видели все. Я понимаю своих коллег, которые говорили, что арбитры в предыдущие годы делали то же самое.

Игра была разрушена рефери. Работа игроков и тренеров становится значительно сложнее, когда есть такие арбитры.

Все же я думаю, что мы оборонялись хорошо, создавали возможности. Была хорошая коммуникация между Зубковым и Бондаренко, а также Судаковым. Хороший момент был также, когда не засчитали наш второй гол», – сказал ван Леувен.

Матч судил Виталий Романов.

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FunnyCat_____
который отменил чистый гол Руха в первом тайме
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+1
umnuy2
ужасный фол-мог человеку ногу переламать.не ной а посмотри апл там и за меньшее удоляют.
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0
pricolist
Цей тренер краще справляється з руйнуванням гри Шахтаря
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0
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