Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»
Главный тренер «Шахтера» – об удалении Ракицкого и не только
Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал удаление Ракицкого и другие действия арбитров в матче с «Рухом» (1:1).
«Мои эмоции изменились после решения арбитра удалить Ракицкого. Такой арбитр не должен быть на поле. Нельзя давать красную карточку за это. Это чистый подкат. Подкат, после которого сначала была игра в мяч. Это видели все. Я понимаю своих коллег, которые говорили, что арбитры в предыдущие годы делали то же самое.
Игра была разрушена рефери. Работа игроков и тренеров становится значительно сложнее, когда есть такие арбитры.
Все же я думаю, что мы оборонялись хорошо, создавали возможности. Была хорошая коммуникация между Зубковым и Бондаренко, а также Судаковым. Хороший момент был также, когда не засчитали наш второй гол», – сказал ван Леувен.
Матч судил Виталий Романов.
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