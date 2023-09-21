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  4. Тренер Бенфики: «Это была нелегкая игра для Трубина»
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 19:58 |
234
0

Тренер Бенфики: «Это была нелегкая игра для Трубина»

Рогер Шмидт – об игре украинского голкипера

21 сентября 2023, 19:58 |
234
0
Тренер Бенфики: «Это была нелегкая игра для Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оценил выступление украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (поражение 0:2):

«Это была нелегкая игра для него, но это «Бенфика», и он ее часть. Это была непростая игра, но она также показала, что он может сосредоточиться на самом важном – на футболе».

Напомним, Трубин в этом матче привез пенальти в свои ворота и получил очень низкую оценку – 5,9. Для вратаря сборной Украины это был второй матч в составе «Бенфики» во всех турнирах.

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Рогер Шмидт Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов
Источник O Jogo
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