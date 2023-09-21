Тренер Бенфики: «Это была нелегкая игра для Трубина»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оценил выступление украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (поражение 0:2):

«Это была нелегкая игра для него, но это «Бенфика», и он ее часть. Это была непростая игра, но она также показала, что он может сосредоточиться на самом важном – на футболе».

Напомним, Трубин в этом матче привез пенальти в свои ворота и получил очень низкую оценку – 5,9. Для вратаря сборной Украины это был второй матч в составе «Бенфики» во всех турнирах.