Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ

20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Бенфика» и «РБ Зальцбург». Игра завершилась поражением «орлов» со счетом 0:2.

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 3-й минуте встречи украинец неудачно сыграл на выходе, ударив кулаками соперника в голову, за что получил желтую карточку. В ворота португальского клуба был назначен пенальти, однако Карим Конате не воспользовался шансом и пробил выше ворот.

Уже на 15-й минуте арбитр снова назначил 11-метровый для австрийского коллектива. На этот раз гости смогли забить – Роко Шимич переиграл Трубина.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Анатолий оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Трубина является вторым худшим среди игроков обеих команд. Ниже оценку получил только защитник «Бенфики» Антониу Силва, который был удален на 13-й минуте.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «РБ Зальцбург» Александер Шлагер (8.4).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2