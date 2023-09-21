Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 01:03 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:41
755
4

Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ

«Орлы» проиграли «РБ Зальцбург» со счетом 0:2

21 сентября 2023, 01:03 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:41
755
4
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Бенфика» и «РБ Зальцбург». Игра завершилась поражением «орлов» со счетом 0:2.

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 3-й минуте встречи украинец неудачно сыграл на выходе, ударив кулаками соперника в голову, за что получил желтую карточку. В ворота португальского клуба был назначен пенальти, однако Карим Конате не воспользовался шансом и пробил выше ворот.

Уже на 15-й минуте арбитр снова назначил 11-метровый для австрийского коллектива. На этот раз гости смогли забить – Роко Шимич переиграл Трубина.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Анатолий оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Трубина является вторым худшим среди игроков обеих команд. Ниже оценку получил только защитник «Бенфики» Антониу Силва, который был удален на 13-й минуте.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «РБ Зальцбург» Александер Шлагер (8.4).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2

По теме:
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург
Микель АРТЕТА: «Я буду наслаждаться сегодняшним вечером»
Анатолий Трубин лучший игрок WhoScored Лига чемпионов Бенфика Ред Булл Зальцбург
Источник WhoScored
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Футзал | 20 сентября 2023, 20:42 22
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше

Украинцы уступили в поединке элит-раунда квалификации ЧМ-2024

Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 сентября 2023, 00:59 1
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Футбол | 20.09.2023, 02:35
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»
Футбол | 20.09.2023, 22:12
Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»
Сергей КРИВЦОВ: «Судаков легко может заиграть в АПЛ»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Це не жахлива. 
Ответить
+1
Rzechpospolita
І справді дуже слабкий матч від Трубіна, по мимо цього,  ще декілька разів допускав помилки на виходах… 
Ответить
0
Сергей Шевченко
Раньше было лишнее бабло в Украине всякую не потребь брали теперь наоборот Европа всю нашу не потребь забрала 
Ответить
0
an52
Дивлюся, незалежно від того, виграють клуби з нашими легіонерами чи програють, наші в обох випадках отримують найгірші оцінки в своїх командах
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 13
Бокс
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 38
Волейбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
19.09.2023, 08:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем