Бенфика Трубина уступила Зальцбургу, Реал С сыграл вничью с Интером

Сегодня, 20 сентября, состоялись два матча 1-го раунда Лиги чемпионов в группе D.

Бывший финалист Лиги чемпионов миланский «Интер» поделил очки с «Реал Сосьедад». Ничью для миланцев вырвал Лаутро Мартинес на 87-й минуте матча.

«Бенфика», в которой с первых минут сегодня сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин, уступила на домашнем поле австрийскому «Зальцбургу». На 3-й минуте матча пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь, который во время углового пошел на подачу и снес соперника, но гости были не точными. Правда, через 13 минут австрийцы смогли забить с пенальти, а Оскар Глух на 51-й минуте установил итоговый счет на табло - 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87.

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 62), Мендес (Пачеко, 85), Мерино, Субименди, Кубо (Одриосола, 72), Ойарсабаль (Садик, 72), Барренечеа (Чо, 62).



Интер: Зоммер, Думфрис, де Врей (Ачерби, 76), Павар, Бастони (Димарко, 55), Карлос Аугусто, Мхитарян (Санчес, 69), Барелла, Аслани (Фраттези, 55), Арнаутович (Тюрам, 55), Мартинес.

Удары (в створ): 13 (5) – 5 (1)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 1 – 4.

Бенфика (Португалия) – Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Шимич, 15, Глух, 51.

Бенфика: Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).

Зальцбург: Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Удары (в створ): 17 (7) – 13 (4)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 2 – 3.