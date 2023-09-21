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Реал Сосьедад
20.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:25
251
4

Бенфика Трубина уступила Зальцбургу, Реал С сыграл вничью с Интером

Завершились два матча в группе D

21 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:25
251
4
Бенфика Трубина уступила Зальцбургу, Реал С сыграл вничью с Интером
ФК Бенфика.

Сегодня, 20 сентября, состоялись два матча 1-го раунда Лиги чемпионов в группе D.

Бывший финалист Лиги чемпионов миланский «Интер» поделил очки с «Реал Сосьедад». Ничью для миланцев вырвал Лаутро Мартинес на 87-й минуте матча.

«Бенфика», в которой с первых минут сегодня сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин, уступила на домашнем поле австрийскому «Зальцбургу». На 3-й минуте матча пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь, который во время углового пошел на подачу и снес соперника, но гости были не точными. Правда, через 13 минут австрийцы смогли забить с пенальти, а Оскар Глух на 51-й минуте установил итоговый счет на табло - 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1

Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87.

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 62), Мендес (Пачеко, 85), Мерино, Субименди, Кубо (Одриосола, 72), Ойарсабаль (Садик, 72), Барренечеа (Чо, 62).

Интер: Зоммер, Думфрис, де Врей (Ачерби, 76), Павар, Бастони (Димарко, 55), Карлос Аугусто, Мхитарян (Санчес, 69), Барелла, Аслани (Фраттези, 55), Арнаутович (Тюрам, 55), Мартинес.

Удары (в створ): 13 (5) – 5 (1)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 1 – 4.

Бенфика (Португалия) – Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Шимич, 15, Глух, 51.

Бенфика: Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).

Зальцбург: Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Удары (в створ): 17 (7) – 13 (4)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 3.

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Бенфика Ред Булл Зальцбург Анатолий Трубин Интер Милан Реал Сосьедад Лаутаро Мартинес
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
жахливий матч Бенфіки. навіть у меншості моментів щоб забили мали цілу купу, але реалізація просто дно. думаю, в рівних складах була б однозначно перемога Бенфіки. а так мінус 3 очки в дуже важливому матчі. ці 3 очки можуть з часом дуже аукнутись
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Umidulla Abdurazzokov
Я бы на месте Бенфики срочно подписывал Де Хеа. С этим клоуном в воротах играть даже до зимы нереально.
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0
nicksaf
Турбін, чого ж так слабко, де ж 7-1
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