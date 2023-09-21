Бенфика Трубина уступила Зальцбургу, Реал С сыграл вничью с Интером
Завершились два матча в группе D
Сегодня, 20 сентября, состоялись два матча 1-го раунда Лиги чемпионов в группе D.
Бывший финалист Лиги чемпионов миланский «Интер» поделил очки с «Реал Сосьедад». Ничью для миланцев вырвал Лаутро Мартинес на 87-й минуте матча.
«Бенфика», в которой с первых минут сегодня сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин, уступила на домашнем поле австрийскому «Зальцбургу». На 3-й минуте матча пенальти в ворота хозяев заработал украинский вратарь, который во время углового пошел на подачу и снес соперника, но гости были не точными. Правда, через 13 минут австрийцы смогли забить с пенальти, а Оскар Глух на 51-й минуте установил итоговый счет на табло - 2:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов 2023/24
Группа D. 1-й тур, 20 сентября
Реал Сосьедад (Испания) – Интер (Италия) – 1:1
Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87.
Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 62), Мендес (Пачеко, 85), Мерино, Субименди, Кубо (Одриосола, 72), Ойарсабаль (Садик, 72), Барренечеа (Чо, 62).
Интер: Зоммер, Думфрис, де Врей (Ачерби, 76), Павар, Бастони (Димарко, 55), Карлос Аугусто, Мхитарян (Санчес, 69), Барелла, Аслани (Фраттези, 55), Арнаутович (Тюрам, 55), Мартинес.
Удары (в створ): 13 (5) – 5 (1)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 1 – 4.
Бенфика (Португалия) – Зальцбург (Австрия) – 0:2
Голы: Шимич, 15, Глух, 51.
Бенфика: Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).
Зальцбург: Шлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).
Удары (в створ): 17 (7) – 13 (4)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 2 – 3.
Pareggio per i Nerazzurri in #UCL ⚫🔵💪#RealSociedadInter #ForzaInter pic.twitter.com/8zh6l6Qhld— Inter (@Inter) September 20, 2023
⏹ Termina o encontro.#SLBSAL • #UCL pic.twitter.com/fauTeEFHbt— SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2023
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