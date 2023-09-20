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Лига Чемпионов
Бенфика
20.09.2023 22:00 – FT 0 : 2
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:33
1237
8

Бенфика – РБ Зальцбург. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по киевскому времени

20 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:33
1237
8
Бенфика – РБ Зальцбург. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024 лиссабонская «Бенфика» примет на своем поле австрийский клуб «РБ Зальцбург».

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка «Бенфика» – «РБ Зальцбург» можно будет смотреть на MEGOGO.

Напомним, в минувший уик-энд, 16 сентября, «Бенфика» в чемпионате Португалии в первом матче украинского голкипера Анатолия Трубина в Португалии обыграла «Визелу».

Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (РБ Зальцбург).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Роко Шимич (РБ Зальцбург).
13’
Антониу Силва (Бенфика) получает красную карточку.
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смотреть онлайн Лига чемпионов Бенфика Ред Булл Зальцбург Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Dmitriy Svistak
2пеналя однозначно Толіка 
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+1
Джей Гетсбі
Толя чудить - привіз пеналь(німці не забили),а потім побіг на перехоплення,а захисник був змушений вибити м'яч рукою з порожніх воріт,потім 2й пеналь і гол
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+1
Vitason
Не умеют наши играть в хороших европейских клубах, потому что там нужно доказывать каждый матч, нафига прутся,играйте дома и все 
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-1
😼
Гаплик Бенфіці з Трубіним, це просто жах
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-1
arrow1418
Оце тренер який знає що хоче . Заплатили гроші , поставив в основу Трубіна щоб людина розвивалася а потім продати за нормальні гроші ..А дебіл Анчелотті купили Луніна , який зараз шанс довести , набратися опиту , щось змінити , то він ставить в основу голкіпера якого взяли в оренду а Лунін знову на банці , треба тікати від того бомжа. Лігу чемпіонів ти виграв , виграв все , треба іти туди де в тебе вірять .Ще молодий можна знайти класну команду .
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-2
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