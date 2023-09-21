Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2. Трубин пропустил 2 мяча. Видео голов и обзор

20 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Португальская «Бенфика» потерпела домашнее поражение от австрийского «РБ Зальцбург» (0:2).

В воротах хозяев поля с первых минут играл украинский голкипер Анатолий Трубин.

В самом дебюте игры Трубин сфолил и привез пенальти в свои ворота, но соперник 11-метровый не реализовал.

На 15-й минуте австрийская команда забила второй пенальти, а во втором тайме удвоила свой перевес.

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Бенфика (Португалия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Роко Шимич, 15 (пен), Оскар Глух, 51.

Нереализованный пенальти: Конате, 3 (пен)

Видеообзор матча