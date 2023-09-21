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Лига Чемпионов
Бенфика
20.09.2023 22:00 – FT 0 : 2
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 15:50
491
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Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2. Трубин пропустил 2 мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

21 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 15:50
491
0
Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2. Трубин пропустил 2 мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Португальская «Бенфика» потерпела домашнее поражение от австрийского «РБ Зальцбург» (0:2).

В воротах хозяев поля с первых минут играл украинский голкипер Анатолий Трубин.

В самом дебюте игры Трубин сфолил и привез пенальти в свои ворота, но соперник 11-метровый не реализовал.

На 15-й минуте австрийская команда забила второй пенальти, а во втором тайме удвоила свой перевес.

Лига чемпионов 2023/24

Группа D. 1-й тур, 20 сентября

Бенфика (Португалия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Роко Шимич, 15 (пен), Оскар Глух, 51.

Нереализованный пенальти: Конате, 3 (пен)

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (РБ Зальцбург).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Роко Шимич (РБ Зальцбург).
13’
Антониу Силва (Бенфика) получает красную карточку.
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Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин видео голов и обзор Ред Булл Зальцбург
Источник Sport.ua
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