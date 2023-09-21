Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2. Трубин пропустил 2 мяча. Видео голов и обзор
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20 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
Португальская «Бенфика» потерпела домашнее поражение от австрийского «РБ Зальцбург» (0:2).
В воротах хозяев поля с первых минут играл украинский голкипер Анатолий Трубин.
В самом дебюте игры Трубин сфолил и привез пенальти в свои ворота, но соперник 11-метровый не реализовал.
На 15-й минуте австрийская команда забила второй пенальти, а во втором тайме удвоила свой перевес.
Лига чемпионов 2023/24
Группа D. 1-й тур, 20 сентября
Бенфика (Португалия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
Голы: Роко Шимич, 15 (пен), Оскар Глух, 51.
Нереализованный пенальти: Конате, 3 (пен)
Видеообзор матча
События матча
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