23 сентября на «Этихаде» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне смогла наконец-то добиться давней мечты. Она выиграла впервые в своей истории Лигу чемпионов, более того, оформили требл. Но Пеп Гвардиола не был бы собой, если бы после такого не устроил очередное переформатирование состава. Тем более что Гюндогана не уговорили остаться - Илкай решил попробовать себя в Барселоне. Но, по большому счету, немецкий турок стал единственной серьезной потерей горожан, о Марезе, Ляпорте, Канселу и Палмере такого не скажеш, тем более о Менди, что наконец-то сбежал из Англии. Скорее беспокоит тяжелая травма Де Брейне, особенно с учетом того, что она стала не первой. С учетом того, что было подписано Ковачича, Гвардиола, Доку и Матеуша Нунеша, можно говорить, что команда стала даже сильнее. Что проявилось и в результатах: заканчивая Суперкубки только в сериях пенальти (неудачно с Арсеналом, с трофеем против Севильи), в АПЛ взято 5 побед из 5 - ни у кого больше такого нет.

Ноттингем Форест

Клуб вообще-то имеет и сейчас больше побед в Кубке европейских чемпионов, чем его следующий противник. Но если убрать легендарные подвиги Брайана Клаффа, то это коллектив, который только год назад вернулся в Премьер-Лигу после длительной паузы. Более того, то, что Стив Купер не только поднял своих подопечных через плей-офф в АПЛ, но и сохранил там, было немалым сюрпризом. Но задача не меняется: лесники и сейчас ставят целью борьбу за выживание, и не зря из Кубка Лиги вылетели сразу же, дома уступив Бернли. Проигрывая грандам, Арсеналу и Манчестер Юнайтед, Форест смог выиграть не только у новичка, Шеффилд Юнайтед, но и, сенсационно, у перестраивающегося Челси. На таком фоне домашние 1-1 с Бернли выглядят скорее неудачей.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды играли впервые после 2009-го года. И если в Манчестере гранд выиграл 6-0, в Ноттингеме клубы сыграли вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гранда. Но он не идеален, в том числе и в обороне, а лесники не так уж и тушуется. Рекомендуем ставить на вариант с обе забьют (коэффициент - 2,24).