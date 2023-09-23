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Англия
23 сентября 2023, 19:05 |
158
0

Манчестер Сити выиграл в меньшинстве, команда идет в АПЛ без потерь

Сити выиграл, Холанд снова забил

23 сентября 2023, 19:05 |
158
0
Манчестер Сити выиграл в меньшинстве, команда идет в АПЛ без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, хотя весь второй тайм команда Хосепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаление Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.

Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Голы: Фоден, 7 Холанд, 14

Лутон - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Моррис, 65 - Нето, 50

Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0

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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Ноттингем Форест Фулхэм Кристал Пэлас Лутон Таун Вулверхэмптон Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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