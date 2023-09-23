Манчестер Сити выиграл в меньшинстве, команда идет в АПЛ без потерь

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, хотя весь второй тайм команда Хосепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаление Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.

Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0

Голы: Фоден, 7 Холанд, 14

Лутон - Вулверхэмптон 1:1

Голы: Моррис, 65 - Нето, 50

Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0