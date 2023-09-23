23.09.2023 17:00 – FT 0 : 0
Англия23 сентября 2023, 19:05 |
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Манчестер Сити выиграл в меньшинстве, команда идет в АПЛ без потерь
Сити выиграл, Холанд снова забил
23 сентября 2023, 19:05 |
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«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, хотя весь второй тайм команда Хосепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаление Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.
Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Голы: Фоден, 7 Холанд, 14
Лутон - Вулверхэмптон 1:1
Голы: Моррис, 65 - Нето, 50
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
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